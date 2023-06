A világ legnagyobb nukleáris építkezésére, a Mersin tartománybeli Büyükeceli Akkuyuba látogattak el a múlt héten a Paksi Atomerőmű környéki települések polgármesterei, ahol várhatóan az ország villamosenergia-termelésének mintegy tíz százalékát állítják majd elő, ha elkészül. Szabó Péter, Paks polgármestere szerint a magyar küldöttség tagjai sok hasznos információval gazdagodtak, amelyről hétfő délelőtt sajtótájékoztatón számolt be.

Fotó: Rosatom

Mint megtudtuk, a Földközi-tenger mellett épülő Akkuyu erőművet a Paks II. projekthez hasonlóan a Roszatom építi, sőt egyben ő a beruházás, létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, míg a hazai testvér erőmű esetében csupán a reaktor szigetet építi meg, az összes többi részt pedig az egyéb hazai és külföldi beruházó csoportok készítik majd el magyar és uniós résztvevőkkel. Az Akkuyu erőmű építkezéshez tett tanulmányútról úgy fogalmazott, polgármesterségének kezdete óta az volt az egyik leghasznosabb, legjobban felépített szakmai útja. Úgy véli, a legtöbb tapasztalatot itt tudta szerezni arra vonatkozólag, hogy mi vár majd Paksra, ha elindul a tényleges atomerőmű építkezés.

Szabó Péter, Paks polgármestere sajtótájékoztatón számolt be az út tapasztalatairól.

A törökországi létesítményfejlesztésről elmondta, itt már előbbre járnak, hiszen az egyes blokk tetejére már felkerült a kupola és már üzemanyagot is elhelyeztek itt, míg a többi három blokk párhuzamosan épül egymás mellett. Ugyanolyan blokkok épülnek mint Pakson, csak ott négy 1200 megawattos egységet emelnek, míg Pakson két blokkot – számolt be a polgármester, aki különösen a külső infrastruktúra megteremtésével, illetve a befogadó település infrastruktúrájának kialakításával kapcsolatos feladatokat találta izgalmasnak. Megismerhették azt is, hogy hogyan zajlik egy ilyen építkezés a kerítésen belül és azon kívül.

Szabó Péter beszélt a török erőműépítést befogadó település polgármesterénél, Sadik Altunoknál tett vizitről is, ahol tapasztalatot szerezhettek arról, hogy mi mindent profitálnak az atomerőmű épüléséből. Iskolák, óvodák, bölcsődék, sportlétesítmények épültek – sorolta Szabó Péter, aki szerint Paks is sokat profitál majd ebből a beruházásból és bár számtalan feladat hárul a város önkormányzatára és vezetésére, véghez tudják vinni azokat a feladatokat, amelyeket Akkuyuban is megoldottak.

Fotó: Rosatom

A számokról annyit tudtunk meg, hogy 19 millió köbméter sziklát termeltek ki az építési terület kialakítása során, összesen 560 épület és egyéb létesítmény készül el az átadásig, 30 ezer emberrel nő a régió lakossága és több mint 26 ezer ember dolgozik a projekten, akik közül a török állampolgárok száma meghaladja a 80 százalékot. Az új blokkokon négyezer ember dolgozik majd, egy munkahely az építési területen tíz másikat teremt a csatlakozó ágazatokban – jelezte Paks polgármestere, aki szerint őszre elindul a Paks II-es beruházás látványosabb része is, amelyre a helyiek is nagyon várnak már.