Egy átlagos évben június utolsó hetében kezdődik az árpa aratása a vármegyében, idén azonban ennél korábbi időt választottak a gazdák.

Megkezdődött az árpa aratása. Zsók Csaba földműves Szálkán aratja az árpát és vizsgálja a terményt. Fotó: Makovics Kornél

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a vármegyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, két nagyobb táblának az aratását már befejezték, és csalódottan tapasztalták, hogy a vártnál kevesebb lett a termés. Ez azt jelenti, hogy a szokásos hektáronkénti 7-8 tonna helyett most 3-4 tonnával számolhatnak. Hibrid árpát vetettek, a bajt az okozta, hogy az uniós szigorítás miatt tavaly már nem használhattak rovarölővel csávázott vetőmagot, az idei tavasz pedig csapadékos volt, és a kabócák, levéltetvek elszaporodása miatt erős fertőzés alakult ki.

– A közelmúltban adtuk el a tavalyi árpát, tonnánként 58 ezer forintért. Az idei árpáért viszont már csak 45 és 50 ezer forint közötti árat kínálnak a kereskedők – mondta Krieser János. – A múlt évi árakhoz képest nagyot buktunk a termelésen. Én úgy látom, az őszi búzánál is lesznek gondok, mindenki rekordtermésről beszélt már hetekkel ezelőtt, de már látszik, hogy a sok eső elgyengítette a növény szárát, ami a kalászra is hatott – mondta a Pusztabír Kft. vezetője.

A kisebb gazdálkodóknál még nagyobb lesz a baj, főleg ott, ahol nem tudják tárolni a terményt, így ők kénytelenek lesznek napi áron értékesíteni az árpát és a búzát is. Ez egy kényszerhelyzet, mondta Krie­ser János, nyomás alatt vannak a gazdálkodók.

Fotó: Makovics Kornél

Tavaly úgy okoskodtak, hogy érdemes betárolni, és várni az értékesítéssel a jobb árak reményében, most minden bizonytalan, ki tudja, ki dönt jól, tette hozzá.

A bátaszéki fiatal gazdálkodó, Szilágyi Tibor is hasonlóan vélekedett. Idén a családi gazdaságuk a szokásosnál többet, száz hektáron vetett árpát. Az aratást már a múlt héten elkezdték, kicsit csalódottak a minőség miatt. Az árpa fajsúlya kevesebb a vártnál. A hektáronkénti átlag nem rossz, 7,5 tonna, de a minősége nem a legjobb. Rekordtermésnek tűnt aratás előtt, sajnos, a sok eső miatt nem így lett. Eddig az árpa teljes területének a negyven százalékát takarították be.

Kiszolgáltatottak a termelők, ha nincs tárolási lehetőségük, ez esetben be kell érniük a napi árral

Akinek nincs tárolója, az csak a felvásárlók jóindulatára hagyatkozhat. Szerencsés esetben, az éveken keresztül kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően befogadják a terményt a tárolójukba – mondta el Szilágy Tibor. Aki nem ilyen szerencsés, annak be kell érnie a napi árral, ami nem egy jó ajánlat. Árpánál a hektáronkénti 6 tonnás termésnél 50 ezer forint felvásárlási árral – ez a legmagasabb ár most – számolva 300 ezer forint a bevétel. Ez még a kiadást sem fedezi, hiszen nagyon drága volt a műtrágya, a növényvédő szer, a vetőmag, a gázolaj. Az őszi búza felvásárlási ára sem sokkal jobb – a tavalyi évinek még a felét sem éri el –, 60 ezer forint tonnánként, az őszi betakarítású kukoricára most 65 ezer forintot kínálnak.