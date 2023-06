A szőlő virágzása folyamatos és a megszokott ütemben halad előre, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi növényvédelmi szakmérnök.

A peronoszpóra általánosan és tömegesen megjelent a leveleken és a fürtökön is. A május második felében esett 130 milliméternyi csapadék hatására a levélnedvesség időtartama hosszú volt. A magas páratartalom miatt még délelőtt 11 órakor is nedvesek a levelek egy napsütéses napon is. Az esős napokon pedig 12-96 órás levélnedvesség borítottsági értékek mérhetők.

– Ilyen körülmények között nem meglepő a peronoszpóra erős fellépése már a virágzás alatt, csak már elszoktunk tőle az utóbbi években. Azokban az ültetvényekben, ahol megjelent, azonnal vessünk be felszívódó készítményt ellene, mert csak így állítható meg a betegség további terjedése – javasolta a szakember.

A lisztharmat a levélzeten egyre több helyen látható, de egyelőre nem számottevő gyakorisággal. Valószínűleg kötődés után komoly fertőzési hullám veszi kezdetét. A nappali felmelegedés egyre erősebb, a reggelek nagyon párásak. Ez az időjárás egyre jobban kedvez a lisztharmatnak is.

A virágzás alatt folyamatosan – 7-10 naponta – folytatni kell a blokkszerű kezeléseket. A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk. Ez lehet valamelyik strobilurin, ezen kívül felszívódó szerek kombinációjával is permetezhetünk. A lényeg, hogy erős védelemmel lássuk el a szőlőt, hogy a virágzás alatti időszakban a gombabetegségek támadása visszatartható legyen. Az elkövetkező egy hónapos időszakban kell a legerősebb védelmet folytatni.

Mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 350 liter víz körüli mennyiséggel lehet jó fedettséget elérni. Lehetőség szerint kerüljük a nagy vízmennyiséggel történő permetezést a mostani időszakban.

A szekszárdi és a tolnai borvidékről több szőlőtermelőt is megkérdeztünk arról, hogyan állnak a permetezésekkel, illetve milyen betegségek jeleit látják az ültetvényeikben. A legnagyobb gond most az, hogy annyi eső esett, hogy nem lehet traktorral rámenni a területre, mondta Jantner Péter, bátaszéki gazdálkodó. Egyelőre nem lát nagy bajt, eddig kétszer védekezett felszívódó készítményekkel, e hét végére tervezte a harmadik permetezést, kérdés addig mennyi eső esik, el lehet-e végezni a munkát.

Hasonló véleménnyel volt egy medinai szőlőtermelő is. Az ő körzetükben is nagyon sok eső esett, és a reggeli nagy pára miatt aggódnak a gazdák.

A peronoszpóra most vészhelyzetet produkált, mondta dr. Fűzi István szekszárdi agrármérnök. A lisztharmat a szokásos formáját hozza, de a peronoszpóra elleni védekezés élet-halál kérdése most a szőlőben. Sűrűn – 8-9 naponta – kell permetezni és a legerősebb készítményekkel. Aki ezt elmulasztja, annak nem lesz mit szüretelni, tette hozzá a szakember.

Gyomirtás és zöldmunka segíthet még

A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény a virágzás időszakára kigyomosodik, a nyári kezelést glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el. Több veszélyes gyom is újra „nekilendül” ebben az időszakban, ezért ezek irtására akkor kerüljön sor, amikor még 20-30 centinél nem nagyobbak. Később a sok vesződséggel, többszöri kaszálás és az ezt követő újrahajtáskor elvégzett gyomirtás ad csak eredményt. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítása, tanácsolta dr. Vörös Géza szekszárdi szakmérnök. Aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a zöldmunkát nem lehet tovább halogatni. Ez a munka most különösen időszerű ebben a párás időben.