Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója arról beszélt, hogy az orosz állami atomenergetikai konszern partnereinek a technológiai szuverenitás biztosítását célzó megoldások széles skáláját kínálja, beleértve az atomenergiához szorosan kapcsolódó technológiákat, mint például a nukleáris medicina, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban alkalmazott besugárzó központok, a kutatóreaktorok vagy a szélenergetika.

- Amikor egy újonnan belépő országgal kezdünk együttműködni, vagy egy másik, az atomenergiát már használó országgal dolgozunk együtt, különleges bizalmi kapcsolatot építünk ki. Jelzi ezt az is, hogy a nukleáris területen folytatott államközi együttműködés mindig az első számú vezetők - az államok és a kormányok vezetőinek napirendjén van. Ugyanakkor ez az együttműködés csak akkor valósítható meg sikeresen, ha az érintett országok között komoly bizalmi kapcsolat áll fenn. Az atomenergia ereje túlságosan nagy ahhoz, hogy csak vállalkozói szemszögből tekintsünk az együttműködésre – hangsúlyozta a Roszatom vezérigazgatója.

Amged el-Vakil, az El-Dabaa Atomerőmű tulajdonosi szervezete, az NPPA igazgatótanácsi elnöke elmondta: Egyiptom békés célú nukleáris energetikai programja nagy jelentőségű és az atomerőmű építésnek köszönhetően dinamikusan fejlődik. A projekt már most is javítja a helyi közösségek életkörülményeit a nagyszámú munkahelynek köszönhetően. Elmondta, hogy várakozásaik szerint a korábbihoz képest kilencszeresére nő a térségben a munkahelyek száma, ami számtalan lehetőséget nyit a különböző iparágak előtt.

Hozzátette: Egyiptom Átfogó Energiastratégiája a Fenntartható Fejlődésért 2035-re 42%-ra kívánja növelni a megújuló energiaforrások arányát az ország energiamixében. A megújuló energiaforrások jelentős mértékben hozzájárulnak az energiamérleghez, de ennek alapját a megbízható alapterhelést biztositó atomenergiának kell adnia, amely hozzájárulhat az ivóvízellátáshoz is. Az atomenergia ezért számos előnnyel jár Egyiptom számára és az ország fenntartható fejlődési céljainak elérése érdekében.

Fidele Ndahayo, a Ruandai Atomenergia Szervezet vezérigazgatója köszönetet mondott a Roszatomnak a gyümölcsöző együttműködésért, a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséért. Kifejtette, hogy a hagyományos energiaforrások mellett országa szeretné megfontolni az atomenergia használatát az energiaellátásban. Ma Ruanda lakosságának csak 70%-a fér hozzá a villamos energiához, és remélik, hogy ez az arány növekedni fog – mondta. „Megbízhatóságra és stabilitásra van szükségünk, az atomenergia használata pedig nagyon fontos döntés számunkra, ezért is indultunk el ezen az úton.”- tette hozzá.

A rendezvényen részt vett Doto Mashaka Biteko tanzániai bányászati miniszter, Soda Zhemu zimbabwei energetikai miniszter, Ibrahim Uwizeye burundi vízügyi, energetikai és bányászati miniszter. A rendezvényt Ruszlan Edelgerijev, az Oroszországi Föderáció elnökének éghajlati kérdésekért felelős különleges megbízottja moderálta.

Háttér:

A II. Oroszország-Afrika Gazdasági és Humanitárius Fórum a 2019 októberében tartott Oroszország-Afrika Gazdasági Fórumon elindított párbeszéd folytatása. A rendezvény célja, hogy elősegítse Oroszország átfogó együttműködését az afrikai országokkal. Az esemény az orosz-afrikai kapcsolatok történetének egyik legnagyobb eseménye.

A Roszatom állami atomenergetikai konszern átfogó megoldást kínál külföldi partnereinek és hozzáférést biztosít termékeinek és szolgáltatásainak teljes skálájához az általa épített atomerőművek működésének teljes tartama alatt. Nemcsak az orosz technológiával létesített atomerőművek építését foglalja magában ez az együttműködés, hanem az adott ország nukleáris infrastruktúrájának létrehozását és fejlesztését is, illetve segítségnyújtást a megfelelő jogszabályi keretek kialakításában.

A Roszatom a helyi üzemeltető személyzet képzésében és továbbképzésében is részt vesz, továbbá a helyi ipar fejlesztéséhez is hozzájárul. Biztosítja a nukleáris üzemanyag-ellátást, az atomerőművek karbantartását, segíti a kiégett üzemanyag kezelését és hozzájárul az atomenergia társadalmi elfogadottságához is.