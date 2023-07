A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (KDMFT) ismét Dunaföldváron, a Szélrózsa Birtokon tartotta meg legutóbbi ülését, amelyen a megszokott módon részt vettek a társtárcák – meghatározott minisztériumok által delegált – állandó szavazati joggal rendelkező tagjai, valamint rajtuk kívül a három érintett vármegye: Bács-Kiskun, Tolna és Fejér is képviseltette magát.

A tanácsülésen az Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség (KDMFÜ) beszámolt arról, hogy az elmúlt ülés óta milyen tevékenységeket, feladatokat látott el, hogyan haladt előre a térségfejlesztés. Mint elhangzott, idén is tovább folytak a 2020-2021. években megkezdett szakmai feladatok. Szó volt róla, hogy a térségben megvalósuló legnagyobb beruházás még mindig Paks2, amire az elmúlt évben kitört háború, a gazdasági helyzet is kihatással volt, az ehhez kapcsolódó fejlesztések emiatt lassabban valósulnak meg.

Az ülés során fontos szerepet kapott a térség turisztikai szakmai fejlesztéséhez kapcsolódóan a Közép-Duna Menti Kiemelt térségre elkészült komplex turisztikai stratégia, amely mindhárom vármegyét érinti, valamint tartalmazza, hogy milyen módon lehet fejleszteni a térség turisztikai attrakcióit, melyek a térség legfontosabb értékei és prioritásai a turisztika területén, tekintettel az itt pihenni vágyó célközönségre és a helyi adottságokra.

Dr. Kukely György, a KDMFÜ Nonprofit Kft. megbízott szakértője elmondta, hogy a stratégia megvalósítása érdekében fontos lenne, hogy a KDMFÜ Nonprofit Kft. egy egységes turisztikai menedzsment rendszert tudjon működtetni, amely átfogó jelleggel népszerűsíti a már meglévő attrakciókat, segít összefogni és koordinálni a helyi turisztikai érdekeket, sőt, akár segíthet a további infrastrukturális fejlesztések előmozdításában is.

A másik fontos téma a pályaorientáció kérdése volt, Grónay Andrea, a KDMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a munkaerőpiaci adottságok és lehetőségek tekintetében is aktívan gondolkodnak. Mint mondta, a Paksi Atomerőmű már jelezte, mely foglalkoztatási területeken szükséges beavatkozni, illetve melyik szakképzett munkaerő tekintetében lenne fontos az együttműködés, hogy megállítsák az elvándorlást, vonzóvá tegyék a térséget a fiatalok számára.

A tanácskozáson szó volt arról, hogy a fejlesztési ügynökség folyamatosan részt vesz az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos monitoring bizottságok munkájában, amely szervek felelősek a későbbiekben a pályázati felhívások megjelentetésében. Arról is szót ejtettek, hogy egyes szakmaspecifikus területekről készültek a térségre vonatkozó olyan megalapozó dokumentumok – felmérések, statisztikák –, amelyek, ha megnyílnak bizonyos uniós források, nagyon jó alapot jelentenek majd arra, hogy konkrét projekteket tudjanak formálni.

Meghatározták a fejlődési irányt, a tendenciát, tudják, mit kell tenniük. Ezeket be tudják árazni, azaz projektté tudják alakítani és tekintettel arra, hogy minisztériumi szereplők is tagjai a tanácsnak, az ő segítségüket is kérhetik ebben a szakmai munkában.

Dr. Mikulás Brigitta, a KDMFT társelnöke zárszavában kiemelte, hogy az elmúlt két évben, amióta a fejlesztési tanács működik, nagyon jó kapcsolat alakult ki a tanácstagokkal, az operatív feladatokat ellátó ügynökséggel, rendszeresen járnak szakmai egyeztetésekre, s bíznak benne, hogy ez a továbbiakban is ilyen sikeres marad.