A peronoszpóra fertőzöttség a leveleken és a fürtökön is erős mértékű, hívta fel a figyelmet dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök. A fertőzési nyomás magas, és még ha száraz melegre is fordul az időjárás, a védekezésen ne lazítsunk, mert újra tömeges megbetegedés következhet be. Az intenzív védekezés folytatása javasolt. A napokra ígért változékonyabb időjárásban tovább fog fertőzni a betegség.

A párás, meleg időjárás és a szőlő még érzékeny stádiuma a lisztharmat fertőzésveszélyét is növelik, ezért a betegség ellen az intenzív megelőző védekezés indokolt.

A készítmények közül a legerősebb hatásúakat válasszuk: ez lehet valamelyik strobilurin, ezen kívül felszívódó szerek kombinációjával is permetezhetünk. A lényeg, hogy erős védelemmel lássuk el a szőlőt, hogy a mostani időszakban a gombabetegségek támadása visszatartható legyen. Az elkövetkező egy hónapos időszakban kell a legerősebb védelmet folytatni.

– A tarka szőlőmoly rajzása folyamatos. Szex-feromon csapdák 11 darab rajzó egyedet fogtak a héten. Ezzel párhuzamosan a lárvák károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk.

A molyok lárvái mellett több rovar, köztük a kabócák is jelentős károsítói a szőlőnek. A kis rovarok szívogatásuk nyomán vírusokat terjesztenek. A vírusok által okozott betegségek hozzájárulnak a tőkék idő előtti leromlásának folyamatához. A tőkepusztulás kezdeti tünetei már ilyenkor látszanak az egyes tőkéken. Ezért használjunk rovarölő szereket évente többször a szőlőben.

Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 350 liter víz körüli mennyiséggel lehet jó fedettséget elérni. Lehetőség szerint kerüljük a nagy vízmennyiséggel történő permetezést a mostani időszakban.

Nemcsak a középső zónának, de a lombozat alacsonyabban (tőketörzs) és magasabban (vitorla) elhelyezkedő részeinek is juttatni kell a permetléből. Vigyázzunk a készítmények adagolásánál a perzselésre. Leginkább a kén és a lisztharmat elleni felszívódó készítmények okoznak ilyen tüneteket.

Általában igen erős hajtásnövekedés figyelhető meg a szőlőben. Ezeken a helyeken a zöldmunkákkal és a gyakoribb permetezésekkel (10 napos forduló) tudjuk segíteni a szőlőt a megfelelő egészségi állapot fenntartásában. Néhány gazdálkodó már most teljesen kilevelezi a fürtzónát a kedvezőbb szellőzés és a jobb permetezhetőség érdekében.