Bátaszék határában már napok óta vágják az őszi búzát. A terület egy részén megdöntötte a terményt a vihar és a szél, szinte fekszik a földön a kalász.

– Nehézkesen indult a betakarítás nálunk, ráadásul lassan haladunk, mert a viharok megdöntötték a búzát – mondta Szilágyi Tibor bátaszéki fiatal gazdálkodó. Csütörtökön délelőtt például pont annyi eső esett, – 4 milliméternyi – hogy megakassza a betakarítást. Még nem kaptuk meg a laborvizsgálati eredményeket, de bízunk abban, hogy a minőséggel nem lesz gond.

– A termény egy részét lekötöttük korábban, a maradékot pedig egy környékbeli tárolóban helyezzük el, mivel saját tárolóval nem rendelkezünk. A felvásárlási árak siralmasak, a tavalyinak még a felét sem kapjuk. Úgy tűnik, az idén az járt jobban, aki a kukoricában bízott, de tavaly az aszály miatt az nagyon gyenge eredményt hozott. Idén az időjárás a kukoricának kedvezett és mivel kevesebbet vetettek belőle a gazdák, nyilván jobb lesz az ára is. Sajnos a mezőgazdaság egy ilyen terület, mindig utólag derül ki, hogy jó vagy rossz döntést hozott az ember.

Krieser János, aki a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője, egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is, elmondta, ők a repcének a betakarításával kezdték az aratást, majd a búzával folytatják.

Idén 450 hektáron vetettek repcét. Az eredmények miatt nagyon aggódnak a gazdák. Az egyik területen – betegség miatt – a hektáronkénti átlagtermés 2 tonna, a jobb területeken pedig 3-3,3 tonna. Az ideális a 4 tonnás átlag lenne, mondta Krieser János. A viharos szél ebben a körzetben is megdöntötte a lábon álló növényt, és sok helyen a szemeket is kiverte a kalászból. Terveik szerint a héten befejezik a repcét és elkezdik a búza aratását.

Fotó: Makovics Kornél

– A búzánál növényvédelmi problémákat is látunk, vannak üres kalászok – mondta a Pusztabír Kft. vezetője. Hogy ennek mi lehet az oka – virágzáskori sok csapadék, vagy fajtafüggő probléma – nem tudni, háromszor is védekeztünk gombaölőszerrel, A búza szépen áll, rajta a kalász, csak éppen szem nincs benne. Ez nem csak nálunk probléma, úgy gondolom, gyenge-közepes termésre lehet számítani búzából is. Számolgatunk egyfolytában, a repcénél ha a 3 tonnás lesz a hektáronkénti átlagtermés, akkor a veszteségünk hektáronként 150-200 ezer forint lesz, de ha a búza sem éri el a 7 tonnás átlagot, akkor még az önköltséget sem tudjuk kigazdálkodni. Az idei évet balszerencsék áradása kíséri – mondta Krieser János.

Kevés optimizmus maradt a gazdákban

A növényvédőszer-, vetőmag- és műtrágya forgalmazók magas árai szinte megbénítják a következő termelési ciklust, mondták a gazdálkodók. Érzik a bajt a forgalmazók is, mert már most hívogatják a nagyobb gazdálkodókat, hogy vegyenek tőlük alapanyagokat. Tíz százalékos kedvezményt is ígérnek.

A termelők többsége már most tudja, nem fog az őszi vetések alá műtrágyát használni, gyomirtóból is csak keveset vesz, a tíz százalékos kedvezmény pedig nem kecsegtető, hiszen háromszorosára emelkedtek a vegyszerek árai. Sok gazdának még vetőmagra sincs pénze, ilyen alacsony felvásárlási árak és ilyen magas költségek mellett. Kellenének az olcsó hitelek, a forgótőke, hogy legyen miből megfinanszírozni a következő szezont.