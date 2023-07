Az ország valamennyi termesztőkörzetében kiváló minőségű magyar görögdinnye terem, egyes régiók szeptember közepéig el tudják látni a piacot, hazai sárgadinnyével pedig még októberben is találkozhatnak a vásárlók – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség- Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének közös piaci körképéből.

Bőséges a kínálat az idén a hazai dinnyepiacon, bár a hűvösebb tavasz és a szeszélyes időjárás miatt egyes termesztőkörzetekben kissé csökkent a mennyiség, a minőségre sehol sem panaszkodhatnak a termelők. A várakozások szerint a tavalyi 2600-ról 2900 hektárra bővült termőterületről mintegy 140-160 ezer tonnás termésmennyiséget takaríthatnak be a gazdálkodók. A szakemberek szerint, ha augusztusban is elfogadható szinten maradnak a fogyasztói árak, akkor biztosított lesz, hogy jövőre is megfelelő mennyiségű magyar görögdinnye teremjen az országban.

Az egyes termesztőkörzetek adottságainak, valamint a tudatos technológia- és fajtaválasztásnak köszönhetően a hazai görögdinnye július elejétől egészen szeptember végéig elérhető a fogyasztók számára. Először a déli országrészből, Békés, Tolna, Baranya térségéből, majd a hevesi régióból kerül a dinnye a fogyasztókhoz, később, július végétől Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kezdődik a betakarítás.

A fóliás termelésnek köszönhetően Tolna vármegyében kezdhetik meg a legkorábban a betakarítást a dinnyetermelők, már június közepén megjelentek az első hazai görögdinnyék a boltokban, a piacokon és az utak mentén. A tolnai régióban a fajtahasználatnak és a technológiának köszönhetően egészen szeptemberig érik a hazai görögdinnye. Az itt megtermett görögdinnye elsősorban a hazai piacra kerül, a termelők olyan fajtákat választanak, amit a hazai fogyasztók a leginkább kedvelnek. A termőterület ugyanakkor jelentősen visszaesett az elmúlt években, napjainkban alig egy tucat gazdálkodó foglalkozik dinnyetermesztéssel a régióban.

Baranya vármegyében, az ormánsági termesztőkörzetben is hosszan elnyúlik a dinnyeszezon, július elejétől egészen szeptember második feléig terem a kiváló minőségű görögdinnye a régióban. A gazdálkodók tapasztalatai szerint az idén több időjárási tényező is megnehezítette a termelést, a hűvös tavaszi időjárás mellett a nyári viharok sem kerülték el a dinnyeföldeket. A minőséggel azonban így sincs gond, kiváló cukorfokkal rendelkező dinnyéket takarítanak be a gazdálkodók, amire nagy kereslet van az országban. Az ormánsági dinnyének bejáratott piacai vannak, a termelők vagy saját maguk árulják a dinnyét, vagy közvetlenül kiépített kereskedelmi hálózatokat szolgálnak ki. Főként a vármegyéhez közelebb eső kisebb-nagyobb településeket látják el, de az áruházakba is jut a dinnyéből. Az Ormánságban a görögdinnyetermesztésnek kedvez a homokos talaj, az ivóvíz-minőségű öntözővíz pedig különleges ízt kölcsönöz a dinnyének.

A békési termesztőkörzetben a jó időjárásának és a jó minőségnek köszönhetően nem volt baj az áru értékesítésével, a piacokon és a felvásárlótelepeken zökkenőmentesen át lehetett adni az árut. A belföldi értékesítés mellett pedig exportra is jut a friss magyar görögdinnyéből. A szezon Békés vármegyében még 2 hétig kitart, várhatóan augusztus 10-ével zárul a szedés. Vannak olyan termelők, akik későbbi időszakra is ültettek, azok augusztus második felében is piacra tudják vinni a magyar görögdinnyét.

Fotó: NAK/Lévai Zsolt

A szabolcsi régióban az előző évekhez képest kevesebb görögdinnye termett a megszokottnál, ami elsősorban a tavaszi ingadozó időjárásnak tudható be, a dinnye ugyanis nem bírja a nagy hőingadozást, a csapadékosabb idő miatt pedig az érés is késett egy kicsit. A minőség ugyanakkor kiváló, ami a 3-4 éve elkezdődött fejlesztéseknek is köszönhető. A legtöbb termelő átállt az intenzív dinnyetermesztésre: fóliázott, csepegtetett, tápoldatozott termesztőrendszereket használnak, a korábbi fajtákat pedig az új, hibrid fajtákra cserélték. Ennek köszönhetően nagyobb termésátlag mellett a minőség terén is hatalmas előrelépés történt. Szabolcsban a szezon július közepén indult, s várhatóan szeptember 10-ig tart majd.

Heves vármegyében is hasonló a helyzet, a csapadékos időjárás miatt valamivel kisebb a termésátlag, a minőség azonban kimagasló. A meleg nyári időnek köszönhetően a kereslettel sincs baj, a piacokon, utak mentén is jól fogy az áru. A hevesi körzetben július 7-10 között kezdődött a szezon, de nagyobb mennyiséget július 15 óta tudnak betakarítani a gazdálkodók. A várakozások szerint – az időjárástól függően – augusztus 20-ig tudják ellátni a hazai és a külföldi piacot dinnyével a hevesi termesztőkörzetben gazdálkodók.

Bár az elmúlt években szűkültek a magyar görögdinnye exportpiacai, az idén úgy tűnik, hogy ismét keresett termék lesz a külpiacokon. Az árak is kedvezően alakulnak, a meleg időjárás pedig nem csak a belföldi keresletnek, hanem az exportnak is kedvez.

A hűvösebb tavasz miatt a sárgadinnye szezon is késett, a hideg, csapadékos időt még a fóliasátorban is megsínylették a növények, a minőség azonban ennek ellenére kiemelkedő. A szezonnak kedvez az is, hogy az előző évvel ellentétben nem voltak nagy termelési csúcsok, szépen, egyenletesen érik a sárgadinnye a földeken. Az árakkal és az értékesítési lehetőségekkel elégedettek lehetnek a termelők, az idén az importnyomás sem érezhető a piacon. A különböző termesztéstechnológiának és a fajtaválasztásnak köszönhetően sárgadinnyével már májusban találkozhattak a piacok, boltok kínálatában a vásárlók, az idény pedig egészen októberig tart majd.