Múlt év tavaszán nyerte el az intézmény az Iskolakertek Alapítvány óvodák számára kiírt országos pályázatát, amelyben vállalták, hogy egy éven belül óvodakertet alakítanak ki – számolt be a Part Online. A dunaföldvári portál azt írja, a program célja az volt, hogy a gyerekek ott játszhassanak, alkalmuk legyen megismerni a természeti változásokat, a környezetet, az állatokat és lehetőségük legyen a növények ápolására, gondozására.

Beküldött kép

A Kossuth Lajos utcai óvoda udvarán már volt néhány ágyás, ahol a gyerekekkel kertészkedhettek, ezek azonban nem voltak alkalmasak a vállalt feladatok megvalósítására. Ezért is vették fel a kapcsolatot Lipták Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári Támogató Szolgálatának vezetőjével, hogy a Templom 32. alatt álló épület udvarában alakíthassák ki az óvodakertet. Első körben a szülői közösség közreműködésével végeztek el olyan feladatokat, mint a trágyázás, a rotálás, az ágyáskertek kialakítása, a kerítésépítés, a raklapülőkék elkészítése és a tereprendezés. Ezek elvégzésében a gyerekek életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően vettek és vesznek részt.

A Kossuth Lajos utcai ovisok és családtagjaik idén sem unatkoztak. Az újonnan kialakított kertben ülőhelyek lefestésével folytatódott a munka, amelyek már tavaly a helyükre kerültek, de mázolásra még szükség volt. A későbbiekben ezek a raklap asztalok és padok kiváló helyet biztosítanak majd a gyerekek számára a kinti foglalkozásokhoz. Kialakítottak egy fűszerkertet is, ami szintén egy olyan álom volt, amit a kezdetek óta dédelgettek.

Amikor csak a gyerekekkel tartózkodnak a kertben, az adott évszaknak megfelelő kertgondozás adja a fő irányvonalat, ilyenkor a kicsik ültetnek, gazolnak, karóznak, öntöznek, gereblyéznek, sőt, horolóval is gondozták már a területet, de a komposztba is elviszik a hulladékot. A nevelők igyekeznek az összes kerti feladatba bevonni az ovisokat: kisebb csoportokban dolgoznak, először úgy, hogy kinek, mihez van kedve, aztán szeretnék, ha mindenki más is bekapcsolódna.

A feladatok elvégzésében a gyerekek életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően vesznek részt (Beküldött kép)

A füves részen a testnevelés órát, zenés-, környezeti foglalkozást tartanak, de ugyanúgy tudnak matekozni is itt a gyerekekkel. A portál úgy tudja, az óvónők egyre jobban belerázódnak a feladatokba, és találják ki a lehetőségeket arra, hogy milyen programokat tartsanak fent a kerti munkálatok mellett. Nagyon jól ki lehet használni a füves területet, mivel vannak árnyékosabb részei, el tudnak „bújni” a nap elől. Mint megtudtuk, idén az óvodai gyereknapot és az évzáró ünnepélyt már itt tartották meg.