A nagybani piacon a barack ára 1100-1200 forint, a kereskedők erre teszik még rá a hasznukat, így van ahol ezerhatszáz forintot is elkérnek kilójáért. Közvetlenül a termelőtől érdemes vásárolni, ott a legolcsóbb.

A kép illusztráció.

Fotó: sima

Bakó Zsóka és családja Györe határában közel húsz hektár gyümölcsösben gazdálkodik, ebből 13 hektár barackos. Náluk másfél hónapja kezdődött el a szezon és úgy számolnak még két hét lehet hátra. A korai fajtákat a tavaszi fagy megtizedelte. Ami maradt a fán, az szép nagy szemű lett. Bár az ára magas, 1200 és 1500 forint közötti árat kérnek az étkezési minőségért. Ezekért a kereskedők is sorban állnak. A lekvárnak való kilóját pedig 900 forintért kínálják, helyben árusítással. Még az Alföldről is eljönnek érte, mondta Bakó Zsóka.

A szedés nagyon nehéz munka, hiszen nyár, kánikula van. Hajnali ötkor kezdik a szedést és jellemzően délre be is fejezik. Órabérben dolgoznak – felnőttek és diákok is – ami 1500 forintot jelent.

Tolna vármegyében több mint hatszáz hektáron termelnek kajszit a gazdálkodók, a legtöbb ültetvény Kisvejke, Bonyhád, Györe, Szekszárd és Bátaszék határában van. Utoljára 2017-ben volt bőséges termés, az elmúlt pár év – a kései fagyok miatt – nehéz volt mind a termelők, mind a fogyasztók számára.

Kerekes Lászlónak és családjának Bonyhád-Majos határában van nagyobb sárgabarack ültetvénye. A tavaszi fagyok nagyon nagy kárt okoztak itt, a termésnek mindössze tíz százaléka maradt meg. A vásárlási kedv – a viszonylag magas árak ellenére – itt is nagy. Sorban álltak a barackért a vásárlók.

Szászi Lucának és férjének Bátaszék határában van közel kéthektárnyi barackosa. Ők tavasszal úgy gondolták, hogy szerencsések, mert a jó fekvésű termőhelynek köszönhetően nem vitte el a termést az áprilisi hideg. A helyzet azonban nem ennyire rózsás, ugyanis a dió nagyságúra megnőtt barack elkezdett potyogni. Hasonló gondról számoltak be a környék többi termelői is.

Drága a sárgabarack, de az üzletekben még drágábbak a lekvárok, befőttek. Ez lehet az oka annak, hogy a háziasszonyok ragaszkodnak a saját készítésű lekvárokhoz, hiszen például a palacsinta elképzelhetetlen finom sárgabarack lekvár nélkül. Aki egyszer is készített saját lekvárt vagy kompótot, az nem nagyon vásárol ilyent a boltokban. Szinte minden gyümölcsöt hasonlóan kell elkészíteni, ha lekvárt szeretnénk belőle. Megmossuk, kimagozzuk, leturmixoljuk, becukrozzuk és feltesszük főzni. Ha habosan fő, akkor vagy leszedjük róla a habot vagy addig főzzük, amíg el nem fő a habja. Beletesszük a zselésítőt, majd ezt követően üvegekbe merjük még forrón a lekvárt. Egyenként betekerjük az üvegeket újságpapírba, egymás mellé helyezve őket, letakarva egy pléddel, és legalább két napig dunsztoljuk, azaz tartósítjuk a lekvárunkat.

Vegyes a kép, van, ahol szép a termés, van, ahol elfagyott nagy része. Most indul a szezon, készülhetünk a lekvárfőzésre Fotó: MW