Az elmúlt héten viszonylag kevés csapadék hullott a borvidéken. Ennek ellenére hajnalban erősen párás a levegő. Éjféltől, a meteorológiai állomások által mért adatok szerint 70 százalék fölé emelkedik a páratartalom. Ez a folyamat az éjszakai órákban tovább folytatódik, és hajnalra rövid ideig ugyan, de megközelíti a páratartalom a 80 százalékot, tájékoztatta portálunkat dr. Gabi Géza, szekszárdi növényvédő szakmérnök.

A magas páratartalom az alapja és magyarázata a lisztharmat helyenként erőteljes fellépésének, illetve a tavalyi erős lisztharmatfertőzésnek és a kevés zöldmunka miatti sűrű lombozatnak.

A termelők arról számolnak be, hogy fajtától és fekvéstől függően változó a lisztharmat fellépése. Vannak olyan ültetvények, ahol permetezés nélkül sincs jelen a lisztharmat, de vannak olyan helyek is, ahol az alapos védelem mellett is jelentős fertőzések tapasztalhatók.

Egyes fajtákban – kékoportó, kékfrankos, kadarka, merlot, cardinal – jelentős lisztharmat fertőzések alakultak ki a leveleken és a bogyókon is. Az érzékeny fajtákban a folyamatos védekezések ellenére is erősödik a lisztharmat.

A nagymértékben fertőzött helyeken azonnal védekezni kell. Elsősorban a kontakt készítmények áztatásszerű használata állíthatja meg a kórokozók tovább terjedését. A kontakt szerekhez társított felszívódó szereknek a további fertőzések kialakulásának megelőzésében van jelentősebb szerepük.

Sokan a kén adagját megduplázva próbálják megfékezni a betegséget. Az 1-1,2 százalékos töménységre emelt kénoldat valóban jobb hatású a lisztharmattelepek ellen, de a mostani időszakban veszélyt jelent a szőlőnövényre a meleg idő miatt. A meleg (napi maximum hőmérséklet 25 fok felett) időben ez a töménység perzsel.

A peronoszpóra fertőzésveszélye továbbra is nagyon nagy, mondja a szakember. A korábbi fertőzési időszakból tömegesen jelentek meg újabb és újabb peronoszpórás tünetek.

– A fertőzöttség a leveleken és a fürtökön is közepes-erős mértékű. A fertőzési nyomás magas, és még ha száraz melegre is fordul az időjárás, a védekezésen ne lazítsunk, mert újra kedvező körülmények között tömeges tünetmegjelenés következhet be. Az intenzív védekezés folytatása javasolt – mondta dr. Gabi Géza.

A betegségek számára kedvező időjárás miatt folyamatosan – tíz-tizenkét naponta – folytatni kell a blokkszerű kezeléseket.

Mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. Lisztharmat ellen a mostani időszakban hektáronként 400-500 liter vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.