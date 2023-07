Emellett a heves esőzések néhol a talajt is kimosták az újonnan telepített ültetvények alól. De a szőlészek, borászok problémáinak itt még nincs vége. Drágulhat ugyanis legalább húsz százalékkal a szőlő felvásárlási ára. A peronoszpóra és a lisztharmat miatt nagyon komoly mennyiségi és minőségi problémák lesznek.

Az erős fertőzési hullám május óta tart, vannak olyan gazdálkodók, akiknek sikerült nagyon magas költséggel megvédeni a szőlőjüket – nyilatkozta Koch Csaba, a Magyar Bor Akadémia elnöke a Növényvédőszernek. Hozzátette, néhány területen jégkárok is előfordultak, valamint a sok csapadék a gyomok elterjedésének is kedvezett.

Ráadásul felgyorsult a szőlő növekedése is, ami szintén nem előnyös folyamat. Mindezek mellett jelentős drágulással is szembe kellett nézniük a szőlészeknek, borászoknak. Például emelkedtek az energiaárak, a munkabérek, valamint a növényvédőszerek ára is megugrott.

Vannak olyan részei az országnak, ahol már most kijelenthető a terméskiesés. A lisztharmat nem csak a termés mennyiségét befolyásolja negatív irányban, hanem ebből a szőlőből nem lehet jó bort készíteni. Jelen körülmények között mindenképpen számíthatunk a szőlő és ezáltal a bor árának emelkedésére is – tette hozzá. A beszámolók szerint különösen a kékoportó, a kékfrankos, a kadarka, a merlot, az olaszrizling és a cardinal szőlőfajták leveleit és bogyóit érinti a probléma.

A vegyszeres kezelések növelik a termelés önköltségét. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke szerint az idén legalább 20 százalékkal kellene emelni a szőlő felvásárlási árát, ekkora emelést viszont nem biztos, hogy vállalni tudnak a felvásárló borászatok.