Horváth István országgyűlési képviselő az előző gondolathoz kapcsolódva úgy fogalmazott, ha adódik lehetősége arra, hogy forrásokat tudjon Szekszárd térségébe hozni, akkor kötelessége azt megvalósítani. Szerinte a szekszárdi gazdaság képességét jelzi, hogy a projektben a pályázat beadói, az építmények tervezői, kivitelezői és jórészt a majdani bérlői is valamennyien helyi vállalkozások.

Czank Géza, az egyik kivitelező, a szekszárdi Sz+C Stúdió Kft. ügyvezetője a már befejezett, illetve a folyamatban lévő feladataikról beszélt. Papp Dávid, a két új csarnokot kivitelező bátaszéki Bátépker Kft. építészmérnöke az általuk elvégzett munkát mutatta be. A résztvevőket a tájékoztató végén a C jelű csarnokból indulva sétára invitálták az Ipari Parkban, ahol megtekinthettek több szépen felújított épületet, illetve átmentek és benézhettek a legnagyobb, az A jelű új csarnokba is.

Épületfelújítás, energetikai korszerűsítés és közműkialakítás is történik

Az eseményen elhangzott, hogy a régebbi, összességeben több mint hatezer négyzetméternyi területű raktárépületek felújítása, energetikai korszerűsítése lezajlott. A közműhálózat fejlesztése és kapacitásbővítése mellett a korábbi laktanyaépületek helyén három új, termelőtevékenységre alkalmas csarnok is épül (ezek egyikében zajlott a sajtótájékoztató), valamint az Ipari Park infrastruktúráját, közműhálózatát érintő fejlesztések is lassanként megvalósulnak.

Az elektromos hálózat bővítésével, két új trafóállomással nagyobb kapacitás válik elérhetővé a vállalkozások számára, illetve a területen áthúzódó 20 kiloVoltos légvezeték pár földkábeles kiváltásával több mint két hektár válik tehermentessé. A teljes belső úthálózat mentén kiépül a térvilágítás, melyhez egy 13 kamerából álló vagyonvédelmi rendszer is kapcsolódik. A balesetmentes közlekedés érdekében az Ipari Parkban új járdaszakasz is épül. A projekt célja, hogy a területen működő vállalkozásoknak korszerű infrastruktúrát biztosítson beruházásaik és jövőbeli fejlesztéseik megvalósításához, egyúttal vonzóvá tegye a területet a városba érkező új cégek számára.