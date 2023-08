Egész Európában, így Magyarországon is egyre nagyobb a kamionforgalom, ami több szempontból is megterheli a környezetet és az utakat. A kamionoknak jelentős a kipufogógáz-kibocsátása és zajuk is nagyobb, mint például a személyautóknak. Ezért Európa legtöbb országában és Magyarországon is korlátozzák a kamionok közlekedését - ezt hívjuk közkeletű kifejezéssel kamionstopnak. A kamionstop annak következtében, hogy jelentősen enyhíti a hétvégi autóforgalmat, ahhoz is hozzájárul, hogy csökkenjen a balesetek száma.

Milyen járművekre vonatkozik a kamionstop?

Magyarországon egy külön jogszabály, a 90/2008. (VII. 29.) számú kormányrendelet szabályozza a kamionok közlekedésének korlátozását. E szerint a rendelet érvényes “minden olyan magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja”.

Milyen útvonalakra érvényes a kamionstop?

A rendelet szerint a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország közútjain nem közlekedhetnek. Azonban a kamionstop alatt azok a tehergépkocsik, amelyek épp külföldről térnek haza, az országhatártól a magyarországi telephelyig vagy az elsődleges lerakóhelyig megtehetik még az utat. Teljes mentességet élveznek még az EURO 3-as környezetvédelmi besorolással rendelkező kamionok, az élő állatot, a friss tejterméket, húst, friss pékárút, romló élelmiszert, zöldséget és gyümölcsöt szállító kamionok, valamint a katasztrófa elhárítást és megelőzést végző, kommunális feladatot ellátó, az egyes állami szervezetek, testületek és rendvédelmi szervek járművei, a kulturális, gazdasági és sportrendezvények berendezését szolgáló rakományok is.

Mikor van érvényben a kamionstop?

A nyári időszakban, július 1. és augusztus 31. között a következő szabályozás érvényes: szombaton- amennyiben az nem munkanap- 15 órától a munkaszüneti nap 22 óráig, munkaszüneti napokon a megelőző nap 22 órától vasárnap és munkaszüneti napokon 22 óráig nem szabad közlekedni. Ha a hétvége előtti napok valamelyike munkaszüneti nap, ebben az esetben megszakítás nélkül kell alkalmazni a korlátozást az első nap 8 órától az utolsó nap 22 óráig. Szeptember 1.-június 30. a megelőző nap 22 órájától vasárnap/munkaszüneti nap 22 óráig nem szabad közlekedni.

Részletes információk: https://www.autopalyamatrica.hu/kamionstop?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=APM_2023_07_kamionstop