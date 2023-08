A főkertésztől egyebek mellett arról érdeklődtünk, hogy milyen növényeket telepítenek majd a megújuló zöldfelületekre. Kérdésünkre elmondta, hogy számtalan fával, cserjével és virággal szépítik majd Szekszárd belvárosát. A virágok közül azokat az egy-két nyári növényeket, amelyeket általában megszoktunk, a projekt nem támogatja. A tervező keze ilyen szempontból meg volt kötve, így a projektbe olyan növényeket tervezett be, amelyek egy-két éven belül teljes takarást adnak az adott területen. Mindez biztosíték arra, hogy az adott zöldfelület minőségében megújul – fogalmazott a főkertész.

A telepítendő fákról azt mondta, többfelé ültetnek majd csemetéket a parkolók árnyékolására és a terek kialakításánál is. Erről nemrégiben számszerűleg a szekszárdi polgármesteri hivatal is beszámolt. A tervezéskor szintén alapfeltétel volt az a jogszabályban rögzített feladat is, hogy a kivágott fák pótolva legyenek.

– Természetesen ez nem jelenti, hogy a 60 centiméter átmérőjű beteg platán helyére egy 60 centi átmérőjű egészséges fa kerül majd, de a jogszabályban előírt darabszámmal megegyező pótlást is elvégezzük – hangsúlyozta a szakember, aki hozzátette, emellett nagy területen ültetnek majd cserjét és évelő növényeket is.

A leendő fákat illetőleg megtudtuk, nem feltétlenül különleges fajtákban gondolkodnak, az eddig jól bevált típusúakat akarnak ültetni. Ilyen például a hársfa, amelyből egy fasort terveznek a Kölcsey lakótelep parkolójához, ahol autók tömege áll folyamatosan a tűző napon. Ezek körülbelül hat centiméter átmérőjű fák lesznek nagy földlabdákkal, amely azt jelenti, hogy megfelelő előkészítés mellett viszonylag rövid időn belül árnyékot adnak majd - ígéri a főkertész.

Bizonyos városokban már látható, hogy egy új park közlekedési útvonalainak tervezésekor figyelembe veszik az ott élők szokásait és az általuk használt "csapásokat" térkövezik le. Ilyen apróságokon is múlik ugyanis, hogy szívesen veszik-e birtokba az emberek, amit nekik építettek vagy sem. Katz Zoltánnétól megtudtuk, ez egy létező szemlélet, amelynek lényege, hogy az összekötőutakat utólag, a pázsit kinövése után térkövezik le, ilyenkor ugyanis tisztán látszik, merre közlekednek a helyiek.

Ugyanis van, amiért hajlandóak vagyunk kerülni, van, amiért nem, és nyílegyenesen átvágunk a füves területen is. Ilyen lehet egy kisbolt, egy trafik, amelyhez a legrövidebb útvonalat igyekeznek választani az emberek - tette hozzá a főkertész, akitől megtudtuk, a szekszárdi projektben, például a 160 lakásos ház és a Művelődési Központ közötti tér, a Szent István tér, valamint a Luther tér tervezésekor is igyekeztek ezt figyelembe venni.

A zöldítési munkálatok a térkövezés befejeztével, október közepétől kezdődhetnek. Nem feltétlenül egy időben, hiszen ahol hamarabb zárulnak a munkák, ott előbb elkezdhetik a növények telepítését. A főkertész szerint az itt élők már ősszel is látni fogják a minőségi különbséget, de tavaszra mutat majd igazán látványos képet az újonnan telepített növények, fűfelületek kihajtásának köszönhetően.

Katz Zoltánné úgy fogalmazott, növénytelepítésnél közismert, hogy időbe telik, mire teljes pompájában megjelenik a tervekben megálmodott zöld burkolat. A főkertész szerint két szezon biztosan eltelik majd, mire a tervezett módon beborítja az adott területet.