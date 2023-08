Az elmúlt héten a korábbi időszakhoz képest mérséklődött a meleg, a páratartalom viszont szinte folyamatosan 75 százalék fölött maradt, sőt a csapadékos időszakban a 80-90 százalékot is elérte. Így újra hosszabb időszakban borította nedvesség a növényeink felszínét, mindez újabb fertőzéseket indukált.

A szőlőben a peronoszpóra fertőzésveszélye a múlt héten szinte folyamatosan magas volt. A korábbi fertőzésből származó tünetek terjedése most is tapasztalható, a fiatal növényrészeken tömeges. Újabb tünetek a fiatal leveleken jelentkeztek a védelem nélküli ültetvényekben, a fertőzöttség közepes-erős szintűre növekedett a lombozaton is, mondta dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök. A fürtökből folyamatosan kihullanak a régi fertőzések nyomai, a megszáradt bogyómaradványok. Az új peronoszpóra fertőzéseket jelzik az egyesével fonnyadásnak indult, elszínesedő bogyók.

Az időjárás eddig folyamatosan adagolta az esőket, ha ez így marad, akkor a cukrosodásnak induló korai fajtáknál a szürkepenész fellépése várható, mondta a szakember. A nagy szüretig még sok van hátra, ezért még a peronoszpóra komoly termésveszteséget okozhat új fertőzésekkel, nem beszélve a késői fajtákról (merlot, cabernet franc, kékfrankos), ahol még jelentősebb lehet a kár.

A peronoszpóra ellen használjunk még felszívódó szereket. Egyedül a korai érésű Irsai Olivér esetében javasolt már csak a réz (kontakt) használata, mondta dr. Gabi Géza. A lisztharmat fertőzésveszélye is magas, a meleg, párás időszakokban tovább emelkedett, az érzékeny fajtákon erősödtek a tünetek, nemcsak a fürtökön, hanem a leveleken is. Az érzékeny fajták fürtjei nagymértékben fertőződtek, mostanra elszáradtak, elszínesedtek. Jelenleg erős mértékű lombfertőzöttség tapasztalható.

Fontos megemlíteni, hogy az elkövetkező másfél hónap ban csak az egészséges lombozat tudja beérlelni a fürtöket.