A korai fajtákat már most szedik, illetve a gálát kezdték el. Ez utóbbi már tárolható télire is. Összesen tizenkét fajtájuk van, szerencsés esetben november elején fejezik be a betakarítást. Nagy gondot okoz náluk is, hogy a piacra szánt gyümölcs ne sérüljön szedés közben. Szeretnek diákokkal dolgozni, akik rugalmasak, gyorsak. Igyekeznek mindent hasznosítani, az ipari minőségből értékesítenek pálinkafőzőknek, állatok etetéséhez, illetve készítenek belőle almaszirmot, almalevet.

Az almafák nagyon érzékenyek a betegségekre, a növényvédelemre minden évben nagy hangsúlyt kell fektetni. Idén is a kánikula okozott gondot, hogy ne perzselődjön le a fák levele, gyakran permeteztek éjszaka, mondta a gazdálkodó. Hosszú idő után most emeltek árat, közvetlenül a fogyasztónak kilóját 500 forintért adják.

– Kénytelenek voltunk árat emelni, nagyon megdrágult a növényvédelem és az emberi munkaerő is – mondta Mészáros Aranka.

Ők is rákényszerülnek arra, hogy léalmának valót is adjanak el, de megválogatják, kinek az ajánlatát fogadják el. Jelenleg sikerült 160 forintos árat kialkudni ezen a területen is.

Filléreket adnának a léalma kilójáért

Nem mindenki ilyen szerencsés. A múlt héten az egyik hazai almafeldolgozó nettó 38 forintos léalma-árat hirdetett meg, ami mind szakmai, mind pedig gazdálkodói körökben alaposan kiverte a biztosítékot. Korábban Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szolnok vármegyei elnöke, illetve több gazdálkodó is elmondta az induló árral kapcsolatos véleményét, most dr. Apáti Ferenc „kért szót”.