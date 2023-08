Rossz a hangulat a gabonapiacon, alapvetően azért, mert a gazdálkodók mást vártak és másra számítottak, mint ami bekövetkezett A gazdák gondban vannak, mert a gabonafélék ára a tavalyihoz képest alacsony, akadozik az értékesítés, és nem is látnak esélyt arra, hogy érdemben változzon év végéig a helyzet.

Kővári László a Tolna vármegyei agrárkamara alelnöke, szekszárdi gazdálkodó elmondta, bent ragadt az országban az a mennyiségű gabona, melyet az ukránok az afrikai országoknak szántak. A tavalyi termés egy részével amúgy is tele voltak a raktárak, így ez együtt most nagy gondot jelent a termelőknek. A kiváló minőségű étkezési búza tonnájáért is csak 60 ezer forint körüli árat kínálnak. Ez fele a tavalyinak.

Tavaly novemberben 100-110 ezer forinton lehetett előkötésre szerződni az idei búzára a kereskedőkkel, ami idén február-márciusra ez 80-90 ezerre csökkent, nyárra pedig 60 ezer forintra. Sokan arra spekuláltak tavaly év végén, hogy a tonnánkénti 100-110 ezer forintnál is magasabb áron lesznek képesek eladni az idei étkezési búzát, így sokan nem kötöttek szerződést.

Ők alaposan csalódtak, de ezért legfőként maguknak tehetnek szemrehányást – tette hozzá a neve elhallgatását kérő gazdálkodó.

Tavaly a betakarítás környékén még jó árat kínáltak a búzáért, de sokan arra számítottak, lesz ez még drágább is, így betárolták a terményt. Aztán jött a váltás, leestek az árak. Ukrajnából és Romániából nagy mennyiségben érkezett Magyarországra az étkezési gabona. Teljesen legálisan.

Azt is tudni lehetett tavaly év vége felé, hogy az elmúlt éveknél nagyobb területen vetettek gabonát a gazdák, így várható volt, hogy terményfelesleg fog kialakulni. Nem keresleti, hanem kínálati piac lesz, amiben a felvásárlók fogják diktálni az alacsonyabb árat. Ez be is következett.

A gabonatermelőket különböző módon érinti a jelenlegi helyzet. Nincs mozgás- és játéktere azoknak a szereplőknek, akik nem tudják maguk szárítani és tárolni a kalászosokat. Kénytelenek eladni, vagy választhatják a bérraktároztatás lehetőségét, ami plusz költséget jelent.

Valamennyi általunk megkérdezett gazdálkodó jelezte: a termelés költségei tavaly óta is emelkedtek, döntően a gázolaj és a növényvédő-szerek drágulása miatt, így az egy hektárra vetített termelési költség most 400 ezer forint. Figyelembe véve a jelenlegi árakat, durván 100 ezer forintot buknak a gazdálkodó hektáronként.