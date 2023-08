A facebookra a következő írás került fel: Aki a Park sétány 5/1 felé veszi az útját, az egyenesen a kistermelői konyhakertből juthat hozzá friss zöldség- és gyümölcsáruhoz, akár a nap 24 órájában.

Egy bátaszéki gazda ugyanis önkiszolgáló, becsületkasszás zöldségesstandot nyitott, ezt hirdette a fenti módon. Elmondása szerint valóban becsületesen működik augusztus 7-től az eladó nélküli pult.

Az útmenti standra egy kasszát szereltek, amelybe a vásárlók bedobják a pénzt. A termékek kimérve vagy darabáruként árcimkével vannak ellátva, így tudja a vásárló, mit kell a portékáért fizetnie, ha szeretne, mert nem kötelező. És itt merülhet fel bennünk, hogy a gazda vajon nem fél-e attól, hogy valami eltűnik? A gazdának pedig határozott a válasza, hogy nem, és a néhány napi tapasztalata is ezt támasztja alá.

Nemcsak az eladónak kedvez ez a fajta üzleti lehetőség, hanem a vásárlónak is egy új élményt kínál, hiszen nincs eladó, nincs terminál, ami leegyszerűsíti a vásárlás folyamatát. És persze a nyitvatartási rend is kedvező, a nap bármely szakaszában ad alkalmat arra, hogy friss élelmiszerhez juthassunk, természetesen jelképes összegért.

Fotó: Makovics Kornél

Mi is megkerestük a gazdát, vagyis Komonyi Orbán őstermelőt, aki elmondta, idén szépen lett zöldségből, gyümölcsből is, és amit feleslegként gondolnak, abból kitettek belőle az alkalmi árusító helyre. Minden terméken – legyen az zöldség, gyümölcs – rajta van az ára, súlya. Egy táblára kiírta az őstermelő, hogy mit vár el a vásárlóitól, illetve ő mit kínál. A pénzt a vásárló egy perselybe dobja, még arra is ügyelt a gazda, hogy legyen váltópénz, ha valakinek kell a visszajáró.

Naponta többször is feltöltik áruval a standot, eladó pedig azért nincs a helyszínen, mert nincs rá kapacitása a családnak. Este ürítik a kasszát, jellemzően pár ezer forint jön össze naponta.

Eddig csak a környékbeli gyerekekkel volt gond, akik elvettek a pultról egy tököt és azzal fociztak.

A kezdeményezés a bizalmon alapul. Kár lenne azt aláásni. Ehhez hasonló értékesítési forma már évtizedekkel ezelőtt is volt és van például Németországban, Ausztriában vagy a franciáknál, ahol ugyanígy becsületkasszával működik a vidéki árusítás, legyen szó zsákos burgonyáról, almáról vagy guriga sajtról.