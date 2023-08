Idén hat nappal később értük el a Globális Túlfogyasztás Napját, mint 2022-ben. Ez az a nap, amikor Földünk éves erőforrásai kimerülnek, ekkor lépi át az emberiség a fogyasztásának azt a mértékét, amit még a bolygó kizsákmányolása nélkül meg lehetne tenni, utána már a következő generációk tartalékait éljük fel. Ez a dátum az előző évhez képes ugyan most későbbre esett, de még így is hihetetlenül pazarló életmódot folytatunk.

Épületeink a legnagyobb energiafogyasztók, a teljes hazai energiafogyasztás 32 százalékát lakóépületeink működtetése adja, ezen belül is jelentős részét az energiapazarló családi házak. Csökkentsük épületeink energiafogyasztását hőszigeteléssel, hogy energiafogyasztásunk fenntartható pályán maradjon, energiaigényünk ne haladja meg a rendelkezésre álló készleteket és a fűtési, - valamint hűtési költségeken is spóroljunk!

Európában a hűtő- és fűtőberendezések rengeteg energiát igényelnek, a hűtés és fűtés együttesen az EU energiaszükségletének 50 százalékát teszi ki és a CO2-kibocsátás 30 százalékáért felelősek. Ahhoz, hogy lecsökkentsük az épületek szén-dioxid kibocsátását, úgy kell azokat megtervezni, hogy energiaveszteségük minél kisebb legyen. Épületeink energiahatékonyságát pedig utólagos energetikai korszerűsítéssel, szigeteléssel, természetes szellőztetéssel, növényekkel vagy más árnyékolókkal, illetve napelemek telepítésével lehet növelni.

Magyarországon is jóval túllépjük az ideális fogyasztási szintet, hiszen, ha az egész világ úgy élne, mint a magyarok, akkor kettő (1,92) Földre lenne szükségünk, és már május 30-án eljött volna a Túlfogyasztás Világnapja. A fogyasztás mértéke azonban országonként más és más. A magyarok a globális átlagnál ugyan gyorsabban élik fel az évi erőforrásaikat, de messze nem a legrosszabbul teljesítő nemzetek közé tartoznak.

Katarban már február 10-én átlépik az éves kvótát, Luxemburgban február 14-én. A harmadik helyen március 13-ával holtversenyben Kanada, az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok áll. A legjobban december 20-ával Jamaica teljesít, de Ecuadorban és Indonéziában is csak december elején merülnek ki a bolygó éves erőforrásai.

A Knauf Insulation adatai szerint Magyarországon a lakosság 70 százaléka, azaz csaknem 7 millió ember él családi házakban. Ezeknek az ingatlanoknak a háromnegyede, mintegy kétmillió családi ház épült 1980 előtt, vagyis nagyrészük energetikailag korszerűtlen. A klímaválság miatt minél kisebb energiafelhasználású épületekre lenne szükség, azonban az eredeti tervekkel ellentétben többszöri haladékot követően is a jogszabály 2024 júniusáig lehetővé teszi hazánkban az energetikai szempontból korszerűtlenebb lakóházak és egyéb épületek használatba vételét.

A szakemberek számításai szerint, ha nem gondoskodunk családi házunk megfelelő hőszigeteléséről, akkor az elpazarolt energia 35 százaléka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka pedig a tetőn át távozik. A hőszigetelés ráadásul nem csak télen, de nyáron is energiát takarít meg, ugyanis egyre fontosabb a tartós hőség elleni védekezés is! A korszerűtlen magyar családiház-állomány teljes körű hőszigetelésével családi házaink fűtési költségeit akár 40-50 százalékkal, CO2-kibocsátásunkat közel 1 millió tonnával, karbon-lábnyomunkat pedig 6 százalékkal is csökkenthetnénk.