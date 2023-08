Ez év augusztus 11-én kelt az a határozat, amelyben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi és Borászati Igazgatósága engedélyezte a Mospilan 20 SG készítmény drónról történő kijuttatását, tájékoztatta lapunkat Jordán László növényorvos, szakértő, a Légtér.hu üzemeltetője.

– Az engedély nem teljes körű, csak cseresznye, meggy és dió kultúrákra érvényes, és a Combi-protec nevezetű csalogató anyaggal történő együttes alkalmazásra érvényes, tájékoztatta lapunkat a szakember. Ezzel együtt is történelmi jelentőségű, mert most veheti kezdetét a legális drónos növényvédelmi tevékenység. A mezőgazdaságban a drónokat alapvetően kétféle feladatra lehet használni: felvételezésre vagy valamilyen anyag kijuttatására. A felvételezésnek több formája használatos, attól függően, hogy milyen kamerával szerelik fel a gépet. Termésbecslést, vadkárt, aszálykárt, zöldtömeget és egy sor más dolgot lehet mérni velük. A talaj állapotát is lehet kamerákon keresztül figyelni: az eróziós károktól a tápanyagellátottságig rengeteg adat rögzítésére van lehetőség.

– De mindez csak akkor értékes, ha a gazdálkodás során ezeket az adatokat feldolgozzák és figyelembe veszik, építenek rá. A másik lehetőség valamely anyag kijuttatása, a gyakorlatban ez növényvédő szereket és termésnövelő anyagokat jelent. Ez utóbbiak közül gyakorlatilag bármit ki lehet juttatni drónról, aminek szakmai megalapozottsága van, viszont a növényvédő szerek közül csak azokat, amely erre kifejezetten engedélyezik. Jelen esetben a Mospilan 20 SG készítmény az első – és eddig az egyetlen – ilyen növényvédő szer.

– Ahhoz, hogy valaki ilyen drónnal való tevékenységet végezzen, komoly képzések sorát kell elvégezni, ezt követően pedig a pilóta nélküli légijármű vezetői igazolványra jogosító tanfolyamot. Ezek a képzések légiközlekedési ismertekről szólnak, a sikeres vizsga birtokában lehet jelentkezni a szakmai, növényvédelmi drónpilóta képzésre. Ide még további bemeneti feltételeket is kell igazolni, ilyen például a növényvédelmi „zöld könyv”.

– A növényvédelmi drónpilóta képzés már gyakorlati oktatást is magába foglal, és ez az utolsó képzés, amelynek sikeres elvégzését követően lehet jelentkezni a Nébih drónpilóta nyilvántartásába. Az ebben a nyilvántartásban szereplő drónpilóták végezhetnek drónról légi növényvédelmi tevékenységet. Részletesebb információk a Légtér.hu honlapon találhatók.

A drónt üzembentartójával együtt regisztrálni kell a légügyi hatóságnál. A növényvédő szer kijuttatáshoz műveleti engedéllyel kell rendelkezni, illetve engedéllyel vagy bejelentéssel a növényvédelmi hatóság – a vármegyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Osztálya – felé. Ez utóbbi feladatot azonban már a növényvédelmi szakirányító végzi, akinek a felügyelete szintén jogszabályi előírás. Látható, hogy nem egyszerű megfelelni minden előírásnak, mondta Jordán László.

– Mielőtt valaki azt gondolná, hogy a drónos növényvédő szer kijuttatás drámai változást hoz, gyorsan le kell csillapítanom a kedélyeket. A sok hirdetéssel és híreszteléssel szemben ugyanis a permetező drónok munkaminősége nem éri el a földi permetezőgépektől megkövetelt szintet. Ez nem azt jelenti, hogy akkor növényvédelmi munkára nem is alkalmasak, hanem azt, hogy meg kell találni azt a helyzetet, amikor használatuk indokolt és hasznos.

Ilyen helyzetek lehetnek eső után, felázott talajú táblák illetve meredek lejtők kezelése, vagy az olyan magasra nőtt növényállomány, mint az idei évben a napraforgók, ahol már a legmagasabb földi – hidas – permetező gépek is jelentős kártétellel tudnának csak elmenni. De kifejezetten jól használhatók az erdészetekben, vagy a most engedélyezett technológiában, ahol kifejezetten a lombkorona felső részét szükséges kezelni.

A szőlőben is jó szolgálatot tenne

A drónos növényvédelem az Európai Unióban is gyerekcipőben jár, Magyarország pedig úttörő szerepet vállalt, nálunk jelent meg az első, a növényvédelmi drónok munkáját lehetővé tevő jogszabály, és most az első olyan növényvédő szer engedély, amely nem ideiglenes, hanem állandó. És egyre több a felkészült, nagy tapasztalattal rendelkező szakember. A fejlődés megállíthatatlan, és minden bizonnyal a permetező drónok is egyre jobbak, egyre „okosabbak” lesznek, van jövője ennek a területnek.

A szekszárdi borvidéken is fejlesztés alatt áll a drónnal való szőlőpermetezés, mely a traktorral nehezen megközelítő helyeken tenne nagy szolgálatot. Az általunk megkérdezett borászok elmondták, engedélyt még nem kaptak, fejlesztés alatt áll a technológia.