Az érzékeny fajták fürtjei nagymértékben fertőződtek, melyek mostanra elszáradtak, elszínesedtek, tájékoztatta lapunkat a helyzetről dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök. Jelenleg erős mértékű lombfertőzöttség tapasztalható, a korábbi fertőzésből származó lisztharmat telepekről az esős napok hatására új fertőzések indultak.

Az intenzív védelem továbbra is javasolt. A felszívódó szerek használatának egyre kevesebb a haszna, a kontaktszereket részesítsük előnybe, tanácsolta a szakember. A mostani állapotban a már meglévő fertőzéseket kell beszárítani a bogyók felszínén, hogy azok kiterjedése ne növekedjen. Így a fertőzött bogyók is képesek lehetnek normális nagyságúra fejlődni a zsendülést követően.

A peronoszpóra fertőzésveszélye a múlt héten szinte folyamatosan közepes-magas volt. A korábbi fertőzésből származó tünetek megnyilvánulása most is tapasztalható, a fiatal növényrészeken ez tömeges. Újabb tünetek a fiatal leveleken jelentkeztek a védelem nélküli ültetvényekben, a fertőzöttség közepes-erős szintűre növekedett a lombozaton is. A fürtökből folyamatosan kihullanak a régi fertőzések nyomai, a megszáradt bogyómaradványok.

Az új peronoszpóra fertőzéseket jelzik az egyesével fonnyadásnak indult elszínesedő bogyók. A kékfrankos szüretéig még majdnem 2 hónap van hátra, ezért még a peronoszpóra komoly termésveszteséget okozhat új fertőzésekkel, nem beszélve a késői fajtákról (merlot, cabernet franc), ahol még jelentősebb lehet a kár.

A szőlőmolyok lárváinak károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Folyamatos, de csökkenő tendenciájú a második nemzedék lepkéinek rajzása. Szex-feromon csapdáink a héten átlagosan 5 lepkét fogtak, mondta a szakember.

Mind a gombaölő, mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A mostani időszakban hektáronként 400 liter vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.

A túlterhelt tőkéken megjelenhetnek a tőkeelhalás tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tőke szakszerű, az első tünetek megjelenésekor elvégzett, visszavágásával újra nevelhetjük a növényt.

Az amerikai szőlőkabóca lárváinak és imágóinak károsítása is folyamatos. A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség az amerikai szőlőkabóca. Jelenleg az L5-ös lárvafokozatok aránya 40 százalék, az imágók aránya 60 százalék a szőlőkben.