A legeltetés és kaszálás színvonala központi kérdés az állatok takarmányozásában. Az idén úgy tűnik szerencsésebbek az állattartó gazdák, mint a múlt évben, a nagy aszály miatt voltak. A diósberényi Czigler Károly gazdaságában is több száz juh van. Ők annyiban szerencsések, hogy megtermelik a szemestakarmányt, és legelőik is vannak.

Bognár Péter. Archív fotó: Makovics Kornél

– Mindenből van egy kicsi – mondta Károly bácsi. – Szénából van bőven, bebáláztuk a télirevalót – tette hozzá. Jelenleg a birkák kint legelnek, reggel fél nyolckor kihajtják őket, és eset fél hatig kint vannak. Idén jó ütemben jött az eső, fűszénából, lucernából van bőven, és úgy néz ki, hogy a kukorica is jó termést hoz majd, nem kell aggódnunk, mondta a juhász.

A bárányaikat folyamatosan értékesítik, és jobb árat is adnak a felvásárlók, mint tavaly. Sajnos a gyapjú már négy éve nem kell senkinek, miután megszűntek a hazai szövőgyárak.

– Az első fűkaszálást még május végén elvégeztük, ebből meglesz a télre való széna, amit már be is báláztunk. A lucernát már kétszer nyírtuk, az elsőt becsomagoltuk, a második is szépen fejlődött. Jókor jött az eső az idén, így a gyűjtést is megúsztuk nagyobb csapadék nélkül, és jó minőségű széna és lucerna áll az állataink rendelkezésére. Úgy tervezzük, hogy még egyszer kaszáljuk majd a lucernát, a sarjút pedig augusztus végére tervezzük – mondta Bognár Péter fiatal gazdálkodó, akinek a családjával együtt Felsőnána mellett, Rudolfmajorban vannak állataik, köztük juhok és szarvasmarhák.

A jó minőségű fűszéna miatt az állattartók idén legeltetni is tudtak, és ez még tart a fagyok beálltáig.

– Nálunk a juhász kap lakást a családjával együtt, teljes ellátást, be van hivatalosan jelentve és fizetés is jár neki minden hónapban. Ennek ellenére nem találunk megfelelő embert – mondta Bognár Péter fiatal gazdálkodó. – Így a megoldás az, hogy édesapám is kint legelteti a juhokat és a marhákat. Délelőtt az egyiknél, délután a másiknál van.

Bajusz Bálint juhász Bogyiszlón gazdálkodik, mint mondta, náluk is elég lesz a meglévő széna, sajnos gabonát, abrakot azt venniük kell, de szerencsére a búza, kukorica, árpa ára jóval barátságosabb, mint egy évvel ezelőtt volt. Ugyanakkor bárányokra van kereslet és a felvásárlási árak is emelkedtek – mondta a juhász.

A juhok kint vannak a legelőkön és a tarlókon, ilyenkor lehet spórolni a takarmányozáson.

Egyre kevesebben tartanak állatot

A támogatások ellenére csökkent a haszonállatok száma a vármegyében az elmúlt években. A statisztikai hivatal adatai szerint tavaly decemberben 455 ezer tyúkot tartottak számon, négy évvel korábban 750 ezret. Az országos mezőnyben ezzel az utolsó helyek egyikén állunk. Juhból 41 ezret tartottak nyilván decemberben, négy évvel korábban 52 ezret, ezzel a középmezőnyben vagyunk. Sertésből tavaly 156 ezret számoltak össze, 2016-ban 175 ezer volt a számuk, ez megfelel az országos átlagnak, ahogy a szarvasmarhák száma is. Ebből tavaly 27 ezret tartottak nyilván, négy évvel korábban 31 ezret. A következő években számítani lehet arra, hogy minden területen csökken az állatállomány, mert kiszámíthatatlan a piac és a tartásuk is hektikusan alakul, az időjárástól függően.