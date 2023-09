A borászok és szőlőtermelők között gyakori téma, hogyan éri meg jobban szüretelni: szőlőkombájnnal vagy kézi erővel. A nagy területtel rendelkező szőlészetekben előnyt élvez a gépi szüret, hiszen kényelmesen le lehet szedni akár öt hektárnyi szőlőt is egy nap alatt, míg kézi erővel ennek csak a negyedét. Nem is beszélve arról, hogy a gépi szüretnél nem kell alkalmazkodni az idénymunkásokhoz, nem kell a napi bejelentésekkel foglalkozni, és még olcsóbb is a jelenlegi napszám mellett.

A termelők szerint legalább harminc százalékkal olcsóbb, mint a kézi szedés. Ennek ellenére sok feldolgozó ragaszkodik a kézi szürethez, főleg a prémium borok alapanyagaként, mert így a szőlő kevésbé törik, egészségesebben kerül a darálóba, és az ültetvénynek is ez a kíméletesebb. Ugyanakkor kevés a szüretelő, ők is inkább az idősebb korosztályt képviselik, és ma már tízezer forint alatt nem is lehet találni embert, aki jól dolgozik.