A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint az elmúlt években folyamatosan csökkent a fűszerpaprika termőterülete Magyarországon, az utóbbi öt évben mintegy megfeleződött. A hivatalos statisztika alapján tavaly 1214 hektáron termesztették hazánkban, idén azonban mindössze 1000-1100 hektár között lehet ez a szám.

Habár a Magyar Államkincstár adatai szerint 2023-ban 538 gazda igényelt támogatást fűszerpaprika termesztésre mindössze 950 hektár területen, ugyanakkor csupán a 0,25 hektár termőterületet meghaladó földek után kapnak támogatást a gazdák, így a kis családi gazdaságok bizonyos mennyisége nem szerepel ezekben a statisztikákban. Tolna vármegyében tavaly 368 tonna fűszerpaprikát takarítottak be, a KSH adatai szerint.

Bogyiszlón szinte mindenki foglalkozik fűszerpaprika termesztéssel, a település polgármestere, Tóth István és családja évtizedek óta, családi hagyományként gazdálkodik ezzel a növénnyel. Mint mondta, szép a termés, már másodszor szedik az érett darabokat. Nagyon munkaerőigényes a művelet, és nehéz ügyes munkásokat találni még magas órabérért is. A leszedett paprikát tömlőkbe teszik, ahol 4-6 hétig tárolják, utóérlelik.

Korszerű szárítóba kerül majd a paprika, ahol a páratartalmat is be lehet állítani, mondta Tóth István. Van ahol kombájnnal – főleg nagyüzemeknél – végzik a betakarítást, itt válogatás nélkül kerül a paprika a szárítóba, a csutájával együtt. A legtöbb bogyiszlói gazdálkodónak van saját piaca, felvásárlója, mondta a polgármester. A kiváló minőségű őröltpaprikából főleg a téli időszakban, disznóvágás környékén fogy, bár az elmúlt évtizedekhez képest a kereslet ebben az időszakban is csökkent. Egy kiló kiváló minőségű őrölt paprikáért 7-8 ezer forintot kérnek a termelők.

Az agrárkamara adatai szerint az itthon megtermett mennyiséghez képest mintegy 30 százaléknyi, 3300 tonna őrölt fűszerpaprikát importáltunk, az idei adatok alapján pedig csak júniusig 1900 tonna áru érkezett külföldről. A legtöbb fűszerpaprikát, 1650 tonnát Spanyolországból importáltuk tavaly, őket követte Kína, ahonnan 830 tonna érkezett, Szlovéniából pedig 330 tonna áru jött be az országba.

Külön rendelkezés szerepel a Magyar Élelmiszerkönyvben a termőhelyek jelölésével kapcsolatban. A fűszerpaprika-őrlemények csomagolásán fel kell tüntetni a termőhelyet a fő látómezőben. Amennyiben több termőhelyről származik a felhasznált fűszerpaprika, akkor a mennyiségek csökkenő sorrendjében szükséges feltüntetni a termőhelyeket, például Magyarország (70%), Spanyolország (20%), Kína (10%).

A teljes uniós import mintegy 40 százaléka Spanyolországba fut be csöves paprika szárítmányként, döntően Kínából, ahol helyi malmokban őrlik, és így kerül forgalomba főként az USA-ban, Németországban és az Egyesült Királyságban.