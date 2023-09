Horváth István, a térség országgyűlési képviselője (balra), dr. Horváth Kálmán főispán és Csák János, innovációért és kultúráért felelős miniszter a szekszárdi szakképzési tanévnyitón

Fotó: Ruip Gergő

Az ünnepséget követően válaszolt a teol.hu kérdéseire. Többek között elmondta, hogy hazánk a duális képzés bevezetésével példaként szolgál más országok számára, és arról is beszélt, hogy Magyarország a járműgyártásban élvonalban lévő vállalatok otthona, ezért fontos megtalálni a szakembereket, illetve kiképezni őket.

– Évek óta tartó kormányzati törekvés a szakképzés népszerűsítése. Holt tart most ez a folyamat? Mit mondanak a számok?

– A szakképzés, és ezen belül a duális képzés egyre népszerűbb. Az új rendszerben két iskolatípust különböztetünk meg. Vannak a hároméves szakképző iskolák, és az öt éves, érettségit is adó technikumok. Az elmúlt tíz év alatt olyan fejlődés zajlott le, amelynek köszönhetően egyre többen jelentkeznek a szakképzésbe, és az átlageredmények, amikkel felvesszük a tanulókat, szintén javultak. Ez azt jelenti, hogy a családok és a fiatalok, a leendő diákok fontosnak és hasznosnak találják a rendszert. Ennek visszaigazolása az is, hogy amikor utazom a világban, például az OECD-be, ami a világ legfejlettebb gazdaságait, országait egyesíti, akkor tőlünk kérnek tanácsot nálunk nagyobb és gazdaságilag erősebb országok, hogy hogyan kell ezt felépíteni.

– Milyen további célkitűzéseket határoztak meg a szakképzés terén?

– Azt, hogy minél inkább hasznos tudást adjunk. Ma már közhely, hogy a különböző szaktudások elavulnak, ha nem vagyunk képesek a piac, illetve a gazdaság igényeinek megfelelni. Ezért kötöttük össze a szakképzést a felnőttképzéssel, valamint a felsőoktatással. Azt szeretnénk, hogy mindig legyen olyan kapcsolódási pont, ahol a legújabb ismereteket meg tudjuk találni. Ennek biztosítéka a duális képzés. Van olyan szakma, ahol egy hetet az iskolapadban elméleti képzéssel töltenek a diákok, egy hetet a vállalatoknál. De olyan is, ahol két és fél nap elméletet két és fél nap gyakorlat követ. Ez egy olyan bevált megoldás, ami visszaigazolódik a gazdaság szereplőitől is.

Tolna vármegyében főleg kis- és középvállalkozások működnek. De tudjuk, hogy Szekszárdon csodálatos borászok vannak, és a boraik eljutnak Németországba, Angliába, és még az Óperenciás-tengeren is túlra. Az a feladatunk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások képesek legyenek ilyen export teljesítményre. Ezért kell, hogy a diákok az elméletit tudás mellett párhuzamosan minél mélyebben belelássanak a reálgazdaságba, a munka világába. Hogy megérezzék, milyen a piaci nyomás, milyen az, amikor meg kell találni a vevőt.

– Hogy látja, melyek azok a szakmák, amelyekre a legnagyobb igény van a szolgáltatószektorban és az iparban?

– Szolgáltatásban minőségi kiszolgálásra, vendéglátásra van szükség, fogadók, éttermek üzemeltetésére. Szekszárdon, de akár említhetem Harkányt, Pécset is, paradicsomi a környezet. Itt a Duna, a dombok, a bor. Csodálatos adottságok vannak. A világban, különösen Ázsiában nő a középosztály létszáma, és keresik azokat a desztinációkat, ahova el lehet jutni. Jelentősen nőtt a belföldi turizmus, ahol egyre igényesebb szolgáltatást várnak az emberek.

Óriási potenciál van hazánkban. Ennek kiaknázáshoz az kell, hogy profi módon működjön a kiszolgálás. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakképző Iskolájában példaértékű oktatás folyik, az egyik legjobb intézmény az országban. A másik kiemelt terület a gép- és járműipar. Magyarország a járműgyártásban élvonalban lévő vállalatok otthona. Jelen van többek között a Mercedes, a BMW, az Audi, a Suzuki. Ezek a cégek élen járnak abban, hogy az iparág új technológiáit behozzák.

Ide tartozik az akkumulátorgyártás, de a környezetvédelem is, hiszen a lemerült akkumulátorokat környezetbarát módon szét kell szedni és újrahasznosítani. Ez ma már nem olyan, mint ahogy régen elképzeltük a szakmunkát, hogy olajos, piszkos helyen nagy gépekkel dolgoznak, hanem patikatisztaságú műhelyek, ahol komoly szaktudásra van szükség.

Hazánk ebben élen jár. Vezető német autógyárak itt találkoznak az akkumulátorgyártókkal. Ez olyan, mintha a benzinmotorok térnyerésének idejében Magyarországon lett volna a sok olajmező és az autógyártás. Ehhez kell megtalálnunk a szakembereket, ki kell képeznünk őket.

– Milyen visszajelzéseket kapnak a diákokat fogadó gyakorlati helyektől, illetve a munkáltatóktól?

– Keresik a hallgatókat. Amikor az ember felvesz valakit, az egyik legfontosabb, hogy kapjon róla referenciát. Ha 2-3 évig adott helyen dolgozott valaki a duális képzésben, az lehetővé teszi, hogy mindenki megismerje. Pozitívak a visszajelzések. Amit még fontosnak tartok, hogy ez a régió és a többi is csodálatos. Ha a gyerekek az itteni vállalatoknál dolgoznak, akkor a helybenmaradás is biztosított, és akkor van olyan hely, ahova a kormány családpolitikáját célozhatjuk.