Most az árvácskáké volt a főszerep. Több asztalon is kínálták a kedves kis őszi virágokat. Jellemzően 200 forintot kértek egy-egy tőért. Előkerültek a befőttek, savanyúságok, lekvárok is a kínálatban, immár a télre készülődve. Egy-egy nagyobb - 2 liter körüli - vegyes savanyúságért 2000 forintot kért az árus, amúgy az üvegbe zárt zöldségek nagyon mutatósak voltak.

Most is nagy kereslet volt az almapaprikára, kilóját 850 forintért kínálták, a cseresznyepaprikára, 1300 forintért, az uborkára, ennek ára az egyik árusnál 650, egy másiknál 900 forint volt.

Az őszibarack kilóját 970 forintért, az almáét 400 és 600 forintért, a szilváét 450-500, a szőlőét 750 és 1300 forintért kínálták.