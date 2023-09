Napközben ugyan még kellemesen meleg az idő, de az éjszakák, hajnalok már a vénasszonyok nyarát idézik. Akinek van kertje, udvara, annak most is van bőven teendője.

Az őszi lombhullással egyre több levél, faág boríthatja be a pázsitot, az udvart, ám a lehullott növényi részeket érdemes rendszeresen eltakarítani, összegyűjteni. A legtöbben még szemétént tekintenek a lehullott levelekre, pedig számos módon újrahasznosítható.

Fontos, hogy a hőmérséklet csökkenésével gondoskodjunk azokról a növényekről, amelyek már átálltak egy lassabb működésre, de még "nem merültek téli álomba". Használhatunk talajtakarót.

Ősszel érdemes heti-kétheti rendszerességgel végigmenni a gyepen. A rendszeres nyírással ugyanis egyrészt sokkal szebb lesz a fű, másrészt egységesebb lesz a felület, illetve a gyomosodást is megelőzi a rendszeres nyírás. A fű ugyanis bírja a nyírást, a legtöbb gyom viszont kevésbé.

A háztáji kiskertekben még javában érik a paradicsom, a paprika, káposzta, de a gyökérzöldségekből is szüretelhetünk. Le lehet szedni a padlizsánt, a sóskát és a spenótot is. Bőséggel hozza még termését a szilva, a körte, az alma szezonja pedig csak most indul be, a szőlőről nem is beszélve. A gyümölcsöt termő növényeinkről folyamatosan szüreteljük le az éretteket.

Első és legfontosabb lépés, hogy mielőtt raktározni kezdjük a felesleges zöldséget, gyümölcsöt, alaposan vizsgáljuk át őket. Nézzük meg, nincs-e rajtuk kártevő, kórokozó, és a zúzódott, elszíneződött, romlott darabokat is válogassuk ki. Tárolásra alkalmas helyiség lehet a kamrán kívül - ha az nincs, egy szigetelt fészer vagy kazánház is megfelel. A lényeg, hogy télen is fagypont felett legyen a hőmérséklet, viszont ne legyen magasabb 10-15 foknál.

Tanuljunk meg komposztálni, mert ezzel két legyet üthetünk egy csapásra: egyrészt csökkenthetjük a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetünk, mellyel felturbózhatjuk a kiskertünket. A komposztálással keletkező humuszanyagok jelentősen javítják a talaj szerkezetét.

Szeptemberben elkezdhetjük az elvirágzott, elszáradt egynyáriak kiszedését. Ha magokat is szeretnénk gyűjteni, akkor először ollóval vágjuk le a terméseket, magházakat, hogy a magok ne potyogjanak ki belőle, s így szárítsuk meg, dolgozzuk fel.