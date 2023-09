Báta határában Kocsis János földjén még lábon áll a napraforgó, ennek oka, hogy nincs saját kombájnjuk, így várniuk kell, mire rájuk kerül a sor. A húsz hektáros területről várhatóan még a héten betakarítják a termést. Szerződésük nincs, mondta a fiatal gazdálkodó, a jelenlegi felvásárlási árak 120 ezer forint körül alakulnak, de a felvásárlók nem kapkodnak a terményekért. Idén 70 hektáron vetettek kukoricát, az is betakarításra vár. A kukoricát még nedvesen értékesítik, Szabadegyházára szállítják, velük van szerződésük, bio-üzemanyag lesz belőle.

Kocsis János elmondta, a legnagyobb gond az, hogy nem lehet előre tervezni, a gazdálkodáshoz szükséges eszközök árai folyamatosan emelkednek, például a gázolaj ára két hét alatt literenként 43 forintot drágult, de gépek alkatrészei is. Egy egyszerűnek tűnő traktorjavításért közel egymillió forintot fizetett.

Jelenleg egy tonna kiváló minőségű napraforgómagért 120-125 ezer forintot fizetnek, tavaly 290 ezret kaptak érte. Miközben a termelés költsége jelentősen nőtt, drágább lett a vetőmag, a műtrágya, a növényvédő szerek, a munkaerő. És ezek csak a szűkített költségek, ehhez jönnek még az általános költségek – gépek javítása, víz, villany, gáz, és a gazdálkodó saját bére.

Hauszknecht Ferenc és családja Szekszárd és Alsónána körzetében gazdálkodik. Ők még a hétvégi esők előtt befejezték a napraforgó vágását. Az eredménnyel nagyon meg vannak elégedve, hiszen táblától függően 3,5 - 4 tonnás a hektáronkénti átlaguk. Volt egy adott mennyiségre szerződésük, a mai árakhoz képest viszonylag jó áron, a többi magot pedig betárolták.

– A napraforgó eléggé kiszámíthatatlan növény, tud nagyon jó hozamot is produkálni, de annak a felét is, ha úgy adódnak a feltételek. Így nem mertünk még nagyobb tételre szerződést kötni, mondta a családfő. Napokon belül vágják a kukoricát is, hiszen kellően megszáradt már a növény. Szerződésük erre a terményre nincs, így betárolják és várnak, remélve az emelkedő árakat.