A mustfokok jók, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi növényorvos. A szekszárdi borvidéken alapfajtaként említhető kékfrankos szürete is megkezdődött, 18-20 mustfok körül mennek be a tételek a feldolgozóba. A mennyiség is megfelelő. A szőlő azonban nem teljesen egészséges, a leszüretelt termésben jelentős számban előfordulnak fonnyadt, beteg, töppedt szemek. A száraz időjárás továbbra is meghatározza a szőlő minőségének alakulását. Szekszárd, Bátaszék, Paks és Bonyhád körzetében az elmúlt heti átlaghőmérséklet 20 fok körül alakult, csapadék sehol nem volt.

A lombozaton sok helyen jelentősen felszaporodott a lisztharmat, mondta a szakember. A szüret után elvégzett kénes, lemosásszerű permetezéssel sokat tehetünk a jövő évi fertőzés mérséklése érdekében az ültetvényünkben. M. I.