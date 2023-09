Az érdeklődés kisebb volt a vártnál a szekszárdi piacon, hiszen kellemes volt az idő, hónap eleje is van, ennek ellenére közepes volt a forgalom. Paprikából vásároltak a legtöbbet, ennek kilója 450 forint volt, hozzá hasonló áron adták a paradicsomot is. A cseresznyepaprika kilója volt a legdrágább, 1200 forintot kértek érte, míg a savanyúságnak kiváló almapaprikát 700 forintért adták. Burgonyát is érdemesebb a piacon venni mint az üzletekben, mert 380 forintot kértek kilójáért, a petrezselyemért pedig 900 forintot.

Fotó: Makovics Kornél

Gyümölcsből is volt választék, a szilva kilója 350-500 között volt minőségtől függően, az őszibarackért 500-900 forintot, a szőlőért 700-1100, a dinnyéért 100-200 forintot, az idei nyári almáért pedig 300 forintot kértek kilónként.

A termelők elmondták, a dinnyével már a szezon vége felé járnak. Volt, aki száz forintot kért kilójáért, viszont nála nem lehetett darabolva kérni, csak egybe. A sárgadinnye kilója 450 forint volt.

Sorbaálltak a csemegekukoricánál is a vevők, egy-egy csőért 150 forintot kért az árus. Még kovászolni való uborkát is lehetett venni, az ára nem lett alacsonyabb, mint pár hete volt, 580 forintot kértek kilójáért és hozzá a kaprot 200 forintért adták.

Fotó: Makovics Kornél

Bár nem az ősz eleje a legjellemzőbb a mézvásárlókra, azért a méhészek is árulták a termékeiket, sőt dióbelet és mákot is lehetett vásárolni. A dióbél kilójáért 3500 forintot kértek, ami a tavalyi árhoz képest nagyon kedvező.