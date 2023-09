A kézi szüret ugyanakkor továbbra is meghatározó a hazai szőlészetekben, iparági szakértők szerint a minimálbér emelése az idénymunkások bérét is felfelé húzta. A borvidékektől származó információk szerint ilyen munkások bére manapság meghaladja a 12 ezer forintot, de a gépkezelő szakemberek egy hónapban fél millió forintnál is többet vihetnek haza, számolt be erről a Pénzcentrum.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának becslése szerint nagyjából 4,2 millió mázsa lehet majd a szüretelt bor-szőlő mennyisége az országban az idén. Ha ez bekövetkezik, a mennyiség valamivel nagyobb lesz, mint a tavalyi. Tolnában is a tavalyinál jobb eredményre számítanak a szőlőtermelők.