Szüret alatt jól keres a traktoros

Az elmúlt időkben akkora volt a szőlőágazatban az élő munkaerő hiánya, hogy Tolnában is elterjedtté vált a gépesített szüret. A kézi szüret ugyanakkor továbbra is meghatározó a hazai szőlészetekben, hiszen vannak kisebb ültetvények, ahová nem érdemes kombájnnal bemenni, illetve vannak borászatok, ahol úgynevezett különleges minőségi borokat is készítenek, amihez kézi szüretelést alkalmaznak.

A vármegye két borvidékéről származó információk szerint az ilyen munkások bére manapság meghaladja a napi 12 ezer forintot, de a gépkezelő, traktoros egy hónapban fél millió forintnál is többet vihet haza. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának adatai szerint a gépi szüret aránya meghaladja a 70 százalékot országos szinten. Sőt, egyes borvidékeken szinte kizárólagos lett mára a gépi szüret.