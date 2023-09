A vármegyeszékhely ipari parkját két ütemben fejlesztették uniós és kormányzati forrásból, második lépésként három új csarnokot is építettek. A projekt hivatalos átadó eseménye a kitűzött szeptember 30-ai időpont előtt két nappal, csütörtökön megtörtént.

– Nagy öröm számunkra, hogy mára sikerült újra álmodni ezt a területet 2,8 milliárd forintos európai uniós és kormányzati támogatásból – mondta köszöntőjében Gyurkovics János, a város alpolgármestere. – A régi katonai barakkok helyén immár modern csarnokok állnak, melyek nyitottak lesznek a vállalkozások részére.

Mint ismeretes, a beruházás helyszínéül szolgáló egykori honvédségi objektum 2004-ben került Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába. A területen ebben a mostani projektben pályázati támogatással tizenegy raktárépületet újítottak fel, valamint kettő új vasbeton szerkezetű és egy lemez csarnokot építettek. Szintén uniós és állami forrásból épült ki még 2008-ban az ipari park alapinfrastruktúra hálózata, amely jelen projekt megvalósításával újabb jelentős fejlődési szakaszon ment keresztül.

Akkor az alap-infrastrukturális beruházásokat követően több újonnan betelepülő vállalkozással gyarapodott az ipari park (ahol jelenleg 27 vállalkozás mintegy 500 dolgozót foglalkoztat), így fontos feladattá vált a működési feltételek kialakítása és javítása, ezért a megnövekedett munkavállalói létszám miatt gyalogos járda és közvilágítási hálózat kialakítása vált szükségessé a biztonságos közlekedés érdekében, mellyel együtt a parkoló területek fejlesztése és a zöldterületek gondozása is megtörtént.

Ez utóbbi fenntartása érdekében a projekt keretében az ipari park zöldterületeinek gondozására alkalmas eszközöket is vásároltak (egy traktort tartozékokkal és egy ágaprítót), valamint a téli síkosságmentesítés és hóeltakarítás is szervezett módon, saját eszközállomány igénybevételével oldódik meg a most beszerzett hómaróval.