Mint ismert, január elsejével indul el hazánkban a kötelező csomagolóanyag-visszaváltási rendszer. A most megjelent részletszabályok alapján a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik majd a tej- és tejalapú italtermékek kivételével minden üveg-, fém- és műanyag palackos és dobozos, egy deciliter és három liter közötti űrtartalmú italtermék, így az ebbe a kategóriába tartozó borászati termékek csomagolása is, számolt be róla, a Mezőhír.hu. A rendelet szerint a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után darabonként 50 forint visszaváltási díj fizetendő. Az újrahasználható termék esetében a visszaváltási díjat a gyártó határozza meg.

Az új szabályozás alól mentességet kapnak azok a borászatok, ahol az így kiszerelt termékek mennyisége nem haladja meg éves szinten az 5000 darabot. A szabályozás alá eső termékeket a jogszabályban rögzített módon kell nyilvántartásba venni, illetve forgalmazni. A szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a már korábban, e jogszabály alkalmazása nélkül legyártott termékeket a jövő év június 30-ig a kereskedők a polcra tehessék és a készlet kimerüléséig forgalmazhassák.