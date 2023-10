Kártevők 31 perce

A gazdáknak nincs ellenszerük a pocokinvázióra

Kilenc éve volt utoljára ilyen jelentős mezei pocok invázió Magyarországon, mint most. A gazdák attól tartanak, hogy a jövő évi búzatermés akár ötöde is odaveszhet már most – olvasható az Agrofórumban. A Tolna vármegyei gazdák is panaszkodnak arra, hogy alig tudnak védekezni a rágcsálók ellen.

Fegyver a rágcsálók ellen a pocokpuska – ez egy csalétekkihelyező készülék. Fotó: MW

Jelentős mértékben felszaporodtak idén a mezei pockok, a szántóföldek nagy károkozásra képes kártevői. Különösen hazánk déli megyéiben, Tolnától Békésig bosszankodhatnak miattuk a gazdák, de ellenszerük nemigen van. A rágcsálók számára már az elmúlt ősz és tél is kedvezően alakult, hiszen a kevés csapadék és a viszonylag enyhe idő nem ritkította meg az állományukat. Tavasztól már érzékelhető volt a felszaporodásuk, és a nyár is kedvezett számukra, mondta dr. Vörös Géza szekszárdi agrármérnök. Ma már ott tartunk, hogy a Tolna Vármegyei Kormányhivatal egy felhívást is kiadott, amely szerint minden mezőgazdasági termelőnek, földtulajdonosnak, földkezelőnek, víztársulatnak, erdőbirtokosnak és egyéb földhasználónak kettőzött erővel kell küzdenie a mezei pockok ellen. A mezei pocok járatai jól felderíthetők, és a csalétkes védekezések jó eredményt adnak – olvasható a hivatal honlapján. Véleményük szerint a kártevők ellen agrotechnikai eszközökkel is lehet védekezni, például forgatásos talajműveléssel, szántással. De fel kell készülni arra, hogy belátható időszakon belül előtérbe fog kerülni a forgatás nélküli talajművelés, ami megnehezíti a mezei pocok populációk kordában tartását. Az Agrofórum egészen apokaliptikus képet fest a rágcsálók kártételéről, kiemelve, hogy 9 éve láthattak legutóbb ehhez hasonló „pocoközönt” a gazdák. Ez nem véletlen, szakemberek szerint ugyanis 3 évente alakulhat ki egy-egy nagyobb mértékű felszaporodás, akkor a nőstények február második felétől novemberig 5-6 alkalommal is fialnak, fialásonként akár 8 egyedet is világra hozva. Rémtörténetek a rágcsálókról „Egész lucernatáblákat tüntettek el a kis állatok, több száz hektáron kellett kitárcsázni az őszi káposztarepcét, sőt sokan nem is merik elkezdeni az őszi gabonavetést, mert úgyis „kivégeznék” a rágcsálók. Hatásos szer és védekezési mód lenne ugyan, ám a hatóság eddig nem adta meg a szükséges külön engedélyt, e nélkül pedig nem alkalmazható. Dél-Magyarországon attól tartanak, hogy odalesz a búzatermés 20 százaléka”– olvasható a szaklapban. Rémtörténetekre emlékeztető kommentárokat is idéz a cikk, például arról, hogy a harcsák nem harapnak a csalira, mert degeszre tömik magukat pocokkal. Az egyik halnak három termetes rágcsáló pottyant ki a szájából egy horgász beszámolója szerint. Az állatok a túlzott elszaporodás miatt úsznak át a folyókon, új életteret keresve, így kerülnek a ragadozó halak látókörébe. Vadászok pedig azt mesélik, hogy a rókák is tele vannak már, a mezőkön gyakori látvány a megfojtott, de „kiköpött” rágcsáló.

