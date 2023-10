Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna vármegyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. Az alma nagyon népszerű gyümölcs hazánkban, alig akad olyan kert, ahol legalább egy fa ne teremné ezt a gyümölcsöt.

Cseresznyéből a tavalyi mennyiség 40-50 százaléka, őszi- és kajszibarackból egyharmada termett, de a gazdálkodók meggyből is 20 százalékkal kevesebbet szüreteltek le, és jelentős terméskiesés volt a szilvánál és a körténél is.

Az előrejelzések idén közepes, 450–550 ezer tonnás almatermést jósoltak, ami a sokéves, 600 ezer tonna körüli átlagtermésnél valamivel kevesebb. A Tolna vármegyei gazdák különbözően látják a helyzetet. Ahol jól felszerelt a gazdaság és az ültetvény sem túl öreg, ott jobb termésre számítanak, ahol ezt nem tudták megoldani, ott gyengébb lesz az idei szezon.

A Szekszárdtól pár kilométerre lévő Kajmád határában van Mészáros Aranka és Mihályi László húsz hektáros ültetvénye. Náluk közepes a termés, most a télen is elálló fajtákat szedik, mondta Mészáros Aranka. Csöpögtető öntözéssel művelik a területüket, de idén csapadékból sem volt hiány. Több fajtájuk is van – Jonagold, Idared, Pinova, Gála, Jonathan, Topaz és még sorolhatnánk – így a szedés is elhúzódik. Számításaik szerint november elejére fogy le az alma a fákról.

Nagy gondot fordítanak arra, hogy a piacra szánt gyümölcs ne sérüljön szedés közben. Igyekeznek mindent hasznosítani, az ipari minőségből értékesítenek pálinkafőzőknek, állatok etetéséhez, illetve készítenek belőle almaszirmot, almalevet. A léalmáért jelenleg 50 forintot fizetnek áfa nélkül, a fáról szedett, hibátlan fajtákért pedig 350 forintot, de az ár hétről hétre változik – mondta Mészáros Aranka.