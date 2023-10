Az országban 45 ezer hektáron, ebből Tolna vármegyében 250 hektáron termelnek almát, zömében Lengyel, Kisvejke, Györköny, Dunaföldvár, Bátaszék és Szekszárd határában. Az alma nagyon népszerű gyümölcs hazánkban, alig akad olyan kert, ahol legalább egy fa ne teremné ezt a gyümölcsöt.

Cseresznyéből a tavalyi mennyiség 40-50 százaléka, őszi- és kajszibarackból egyharmada termett, de a gazdálkodók meggyből is 20 százalékkal kevesebbet szüreteltek le, és jelentős terméskiesés volt a szilvánál és a körténél is.

Az előrejelzések idén közepes, 450–550 ezer tonnás almatermést jósoltak, ami a sokéves, 600 ezer tonna körüli átlagtermésnél valamivel kevesebb. A Tolna vármegyei gazdák különbözően látják a helyzetet. Ahol jól felszerelt a gazdaság és az ültetvény sem túl öreg, ott jobb termésre számítanak, ahol ezt nem tudták megoldani, ott gyengébb lesz az idei szezon.

A Szekszárdtól pár kilométerre lévő Kajmád határában van Mészáros Aranka és Mihályi László húsz hektáros ültetvénye. Náluk közepes a termés, most a télen is elálló fajtákat szedik, mondta Mészáros Aranka. Csöpögtető öntözéssel művelik a területüket, de idén csapadékból sem volt hiány. Több fajtájuk is van – Jonagold, Idared, Pinova, Gála, Jonathan, Topaz és még sorolhatnánk – így a szedés is elhúzódik. Számításaik szerint november elejére fogy le az alma a fákról.

Nagy gondot fordítanak arra, hogy a piacra szánt gyümölcs ne sérüljön szedés közben. Igyekeznek mindent hasznosítani, az ipari minőségből értékesítenek pálinkafőzőknek, állatok etetéséhez, illetve készítenek belőle almaszirmot, almalevet. A léalmáért jelenleg 50 forintot fizetnek áfa nélkül, a fáról szedett, hibátlan fajtákért pedig 350 forintot, de az ár hétről hétre változik – mondta Mészáros Aranka.

Az almafák nagyon érzékenyek a betegségekre, a növényvédelemre minden évben nagy hangsúlyt kell fektetni. Idén is a kánikula okozott gondot, hogy ne perzselődjön le a fák levele, gyakran permeteztek éjszaka, mondta a gazdálkodó. Hosszú idő után most emeltek árat, közvetlenül a fogyasztónak kilóját 500 forintért adják.

– Kénytelenek voltunk árat emelni, nagyon megdrágult a növényvédelem és az emberi munkaerő is – mondta Mészáros Aranka.

Kiváló termés utoljára öt éve volt

A felvásárlási árakból is lehet következtetni arra, hogy a boltokban drága lesz az alma, ami a téli hónapokban elérheti a 600-750 forintot is. Ezt erősíti, hogy a termelési és tárolási költségek emelkedése miatt kevesebb alma került a tárolókba, és rekordmennyiséget dolgoztak fel lének és sűrítménynek.

Hazánkban egy jó évjáratban – mint amilyen 2014-ben és 2018-ban volt utoljára – 800-900 ezer tonna alma terem, míg a rosszabb években 300-400 ezer tonna között alakul az össztermés. A FruitVeB adatai szerint az elmúlt húsz év legrosszabb termését 2007-ben szenvedték el az almatermesztők (214 ezer tonna), amikor a tavaszi fagyok okoztak súlyos terméskiesést. A sokéves átlagtermés 600 ezer tonna körül alakul. A megtermelt almának jellemzően kétharmada kerül ipari feldolgozásra (ennek 80-90 százaléka a sűrítménygyártó léüzemekbe), egyharmada pedig a friss, piaci magyar alma. Az idei negatív időjárási hatások – sok helyen volt tavaszi fagy – kiesést okoztak a hazai almatermésben, aminek következtében hozzávetőlegesen 450-500 ezer tonna almatermésre számítanak a szakértők. idén. A hazai piacra még a lengyel és az olasz termelőktől kerülhet alma, ott a magasabb állami támogatás miatt tudják olcsóbban értékesíteni.