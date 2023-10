Adómentes lesz november 16-tól a reprezentációs céllal ajándékba adott bor, ez pedig azt jelenti, hogy az idei termésből származó, vagy már korábban palackozott borok újra népszerű céges ajándékok lehetnek az idei ünnepi szezonban.

A borágazat ezidáig többször, több fórumon is jelezte, hogy a „repiborra” is érvényes adó nagyban visszavetette a keresletet a cégek részéről, akik az adómentes környezetben ezentúl könnyebben választhatják a pincészetek termékeit ajándékozás céljára. Az adómentessé váló bor ezért az idei ünnepi szezonban kézenfekvő és elterjedt ajándék lehet, amellyel jellemzően cégek jutalmazzák partnereiket vagy akár dolgozóikat.

Mivel a rendelet vendéglátást is említ, ezek szerint az év vége felé a szervezetek, vállalkozások által látogatott borkóstolók, borvacsorák is adómentesek lehetnek. Az erről szóló kormányrendelet szerda este jelent meg a Magyar Közlönyben, számolt be róla az agrarszektor.hu. A jogszabály-változás akár jelentős keresletet is jelenthet az üzleti szféra részéről az év végi időszakban, amely jól jön a problémákkal küzdő hazai borágazatnak.

Megkérdeztünk két szekszárdi borászt is, mire számítanak a jogszabály változás után. Mészáros Péter, a Mészáros Pincészet tulajdonosa elmondta, régebben adómentes volt az ajándékba adott bor, sajnos ahogy ez megszűnt, visszaesett az ünnepek előtti cégek által vásárolt borforgalom. Nagyon bízik benne, hogy fellendíti ismét a borászok forgalmát ez a kedvezmény.

Vesztergombi Csaba, a Vesztergombi Pincészet tulajdonosa azt mondta, csodát nem várnak a jogszabálytól, de bíznak a pozitív hatásában. Jókor lép életbe a rendelet, mert karácsony előtt talán arra ösztönzi a cégek vezetőit, hogy egy-egy jó minőségű bort ajándékozzanak a munkatársaiknak, partnereiknek. Ugyanakkor azt hallotta, hogy a bor után járó adómentesség nem csak a termelőktől vásárolt borokra vonatkozik, hanem a kereskedőkre, üzletláncokra is. Ha ez valóban így lesz, akkor a jogszabály nem csak a magyar borokat támogatja, hanem a külföldieket is, ami viszont nem biztos, hogy segít a hazai borászatoknak.

A jogszabály egészen pontosan így fogalmaz

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek elhárítása és kezelése érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi törvény és a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi törvény egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályaitól eltérően mentes az adó alól a közvetlenül a szőlészettől és borászattól borászati üzemengedélyestől palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékű ajándékként történő juttatása.