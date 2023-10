A meghívottakat, köztük a Horváth István országgyűlési képviselőt, dr. Horváth Kálmánt, Tolna vármegye főispánját, a környező települések polgármestereit, illetve a kivitelezés vezetőit a Bogyiszlói Zenekar muzsikája fogadta, majd Tóth István, Bogyiszló polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

Felidézte, hogy több mint harminc éve téma a településen a piac, amelynek az első időkben a községháza előtti placc, majd hosszú ideig – egészen két héttel ezelőttig – a Petőfi tér adott helyet. Ott azonban parkolókat foglalt el, ezért keresték az új helyet, és a megvalósításhoz szükséges forrást. Végül a korábbi piac közelében megvásárolt az önkormányzat egy romos házat, lebontották, így adott lett egy üres telek az építkezéshez, amelyhez aztán pályázati forrásból valamivel több mint 61 millió forint támogatást nyertek el. A teljes beruházás mintegy 73 millió forintba került, a még hiányzó összeget pedig önerőből biztosította az önkormányzat.

Az új piac amellett, hogy fedett standokat nyújt az árusoknak, napelemmel ellátott, tartozik hozzá kültéri kézmosó, szelektív hulladékgyűjtő, a vásárlók kényelmét kerékpártároló és padok is szolgálják, a területet kamerákkal is ellátták. Tóth István reméli, hogy az árusok és a vásárlók is megszeretik az új helyet, hiszen fejlődött, gazdagodott általa a település.