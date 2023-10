Az érdeklődők megismerkedhetnek az országban tevékenykedő, egyes területeken vagy mutatók alapján kiemelkedő eredménnyel működő gyárak tevékenységével, egyedi megoldásaival. A programsorozat online és offline formában egyaránt elérhető lesz.

Szabados Richárd, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője a közlemény szerint kijelentette: „A korábbi évek sikereire alapozva a Gazdaságfejlesztési Minisztérium megbízásából ismét megrendezzük a Modern gyárak éjszakája programsorozatot. Örömmel tapasztaljuk, hogy a lakosságot és ezen belül a fiatalabb generációt is egyre inkább érdekli a hazánkban működő vállalkozások tevékenysége, hiszen így tapasztalattal és tudással gazdagodhatnak. A növekvő látogatószámok is ezt igazolják, hiszen a tavalyi évben online és offline formában már összesen 13 500 fő vett részt programjainkon” – emelte ki.

Hozzátette: „a program nemcsak a lakosság számára lehet érdekes, hanem a résztvevő vállalatoknak is jó lehetőséget kínál arra, hogy megjelenésükkel ismertséget és elismerést szerezzenek, ugyanis hazánk példaértékű vállalatai között mutatkozhatnak be, valamint potenciális partnerekkel is megismerkedhetnek, megnyitva így akár a jövőbeni együttműködések lehetőségét is.”

A GFM ismetette: a rendezvény célja a szemléletformálás és a hazai ipari gyártással kapcsolatos elavult sztereotípiák felülírása. A csatlakozó vállalatok szerte az országból virtuálisan és/vagy élőben mutathatják be azokat a folyamatokat és technológiákat, amelyek hozzájárulnak a sikeres működésükhöz.

Tavaly országszerte 73 gyár csatlakozott, amelyek összesen 49 személyes gyárbejárás, illetve 34 online bemutatás során engedtek betekintést a kulisszák mögé.

Az esemény többek között a pályaválasztás előtt álló fiatal generáció, a fejlődő és fejlődni vágyó kis- és középvállalkozások, a potenciális beszállítók, valamint az érdeklődő lakosság számára nyújt széles láthatóságot.

Forrás: duol.hu