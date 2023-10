A zsugorodó területek miatt a termésmennyiség is folyamatosan csökken, az így keletkező hiányt pedig csak importtal lehet pótolni. A külföldi burgonya Lengyelországból, Németországból és Franciaországból érkezik hazánkba. Tíz évvel ezelőtt még Tolna Mözs környékén jelentős területek voltak, melyen burgonyát neveltek. A gazdaság azonban felszámolta a burgonya termesztést, mert ráfizetéses volt.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke szerint a magyar burgonyaágazatnak saját feldolgozóüzemre lenne szüksége ahhoz, hogy ismét versenyképessé tudjon válni. Magyarországon évről évre csökkenő tendenciát mutat a burgonya termőterülete: míg vetőburgonyát 2022-ben 92,59 hektáron, 2023-ban már csak 80,55 hektáron termesztettek, az étkezési burgonyának pedig csupán 8 ezer hektár volt a termőterülete idén. Erről nemrég a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) számolt be az Agrárszektornak.

A hatóság azt is közölte, hogy az étkezési burgonya éves termésmennyisége megközelítőleg 450 ezer tonna körül mozog, ami a fogyasztói igények 60-65%-át fedezi. A maradékot importból kell pótolni, ami jellemzően a lengyelektől, a németektől és a franciáktól érkezik. A Nébih azt is jelezte, hogy a magas energiaárak mellett a munkaerőhiány is jelentősen hátráltatja a hazai vetőburgonya-előállítókat. Mivel ezen a területen komoly szaktudásra van szükség, csak nagyon kevesen vállalkoznak rá.

Nem jobb a helyzet az étkezési burgonya terén sem, az újabb fajták megismertetése ugyanis nagyon lassan halad az előállítók között, sokkal több rezisztens fajta ültetésére lenne szükség. A hatóság szerint mindezek mellett a tárolási kapacitás, az öntözés, illetve a szervezett piac hiánya is jelentősen nehezíti az ágazat munkáját.