Ami a vásárlóknak jó, vagyis hogy csökkent az üzletekben a tejtermékek ára, az nem kedvez a tehenészeteknek. Bár az is igaz, hogy amikor az üzletekben hatezer forint volt egy kiló trappista sajt, akkor is csak 160 forint körüli összeget adtak a feldolgozók a nyerstej kilójáért. Több tehenészet végleg bezárt, legutóbb Zalában.

– Hiába van idén több takarmányunk, mint tavaly volt a nagy aszály miatt, most is nullszaldón vagyunk, mert minden költség megnőtt. Csak egy bálaháló, ami tavaly 70 ezer volt, most 100 ezer forint – mondta egy Tolna vármegyei családi gazdálkodó. – A másik gondunk az, hogy a tej felvásárlási ára évek óta igen alacsony, nem fedezi a költségeket sem, a bevétel nem teszi lehetővé a hosszabb távon kiszámítható működést, sem a fejlesztést.

Ugyanis bár a fogyasztói árak nagyot ugrottak a tejtermékeknél, mi az áremelésből egyáltalán nem részesültünk. Tavaly, amikor 160 forint volt a tej felvásárlási ára, a trappista sajt kilója 6 ezer forintba került a boltban. Vajon hogyan lett a 160 forintos tejből 6 ezer forintos trappista sajt? – tette fel a kérdést a gazdálkodó.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 151,47 forint volt kilogrammonként idén augusztusban. Ez azt jelenti, hogy a nyerstej átlagára 17 százalékkal elmaradt az előző év azonos hónapjához képest.

– A tejfelvásárlási árakban valóban történt változás az elmúlt időszakban – tájékoztatta lapunkat Gamos András szaktanácsadó, aki korábban a Dunamelléki Termelői Szövetkezet elnöke volt. – Tavaly októberben egy liter tejért 170–200 forintot fizetett a feldolgozó minőségtől függően, decemberben ennél is többet. A gyorsütemű áremelés előtt viszont 130 forintot fizettek egy literért az üzemek.

Jelenleg Tolna vármegyében 155 forint az átlagár, ez lehet kicsit kevesebb vagy több, a minőségtől függően. Az állattartók úgy élik meg a helyzetüket, hogy a megnövekedett költségek miatt ebből még nullszaldóra sem jönnek ki. Gamos András szerint a boltokban lévő árkedvezmények, akciók oka az, hogy az uniós országokban, főleg Németországban, felszabadult egy csomó fölösleges tej, tejtermék, és azért, hogy a saját piacukat védjék, a felesleget „rászabadították” többek között hazánkra. Ami aztán letörte az árakat.

Óvatosak a tejfeldolgozók

Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezetője korábban arról beszélt, hogy a tejtermelők, tejfeldolgozók, és kiskereskedők is kénytelenek voltak a megnövekedett önköltségeiket tovább hárítani partnereikre, így végső soron a fogyasztókra, ellenkező esetben ugyanis kénytelenek lennének abbahagyni a tevékenységüket.

A tejfeldolgozás nagyon energia­igényes iparág, a tejtermékek gyártása során a pasztőrözéskor a fűtés, illetve a hűtés is központi szerepet játszik. A szakember szerint a következő időszak kritikus lesz a magyar tejtermelők számára, amely állománycsökkenést és telepfelszámolásokat okozhat. Egyelőre az óvatosság jellemzi a hazai tejágazatot. A szereplői még arra várnak, hogy kiderüljön, milyen árak lesznek az Európai Unióban, mert a legtöbb tejfeldolgozó vállalkozás ez alapján határozza meg a saját felvásárlási árait.