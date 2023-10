Egyre kevesebb a szőlőmunkás

A szüret nem könnyű munka, akár géppel, kézi szedéssel végzik. A termelő kiszolgáltatott, egyrészt az időjárásnak, másrészt a különböző feltételeknek: lesz-e elég szedő, időben jön-e a szőlőkombájn, illetve átveszi-e a felvásárló a szőlőt és vajon mennyit és mikor fizet érte. A borász pedig csak akkor jár jól, ha el is tudja adni – megfelelő áron – a termékét. Idén is sok termelő panaszkodott joggal, hogy nagyon nehéz szüretelőket találni, a megbízható idősebbek még eljönnek, de már nem bírják úgy a munkát, míg a fiatalok közül csak kevesen vállalkoznak a mezőgazdasági munkára, és akik jönnek, azok is inkább a mobiltelefonjukat nyomkodják szőlőszedés közben, mondta az egyik szekszárdi borász. Ezért is egyre népszerűbb a vármegye borvidékein a szőlőkombájn, főleg az új telepítésű ültetvényeken. Több gazdának is van saját gépe, akinek meg nincs, az bérmunkában veheti igénybe. Előnye, hogy gyors, a kézi munkaerőt kiváltja és nem hagy rajta több szőlőt, mintha kézzel történt volna a szüret.