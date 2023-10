Energiabiztonság 1 órája

Szijjártó Péter: újabb fűtőelem-szállítmány érkezett, továbbra is garantált a paksi atomerőmű működése

Újabb nukleáris fűtőelem-szállítmány érkezett Oroszországból, ezúttal is a déli útvonalon, Bulgárián és Románián keresztül, ez idén már a harmadik szállítmány, így a jövőben is garantált a paksi atomerőmű működése, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Budapesten – tájékoztatott az MTI

Teol.hu Teol.hu

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország ellátásbiztonságához rendkívüli mértékben járul hozzá a nukleáris energia, a hazánkban megtermelt villamos áram felét Pakson állítják elő, ezzel fedezve az ország teljes felhasználásának mintegy harmadát. Kiemelte, hogy minél nagyobb az atomenergia részaránya a nemzeti energiamixben, annál nyugodtabb lehet mindenki, hiszen annál inkább lehetséges a függetlenedés a nemzetközi piac "teljesen esztelen" ármozgásaitól. Ezzel kapcsolatban jó hírnek nevezte, hogy idén harmadszor érkezett nukleáris fűtőelem-szállítmány a paksi atomerőműbe, ezúttal is a déli útvonalon. Tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a fűtőanyagot Oroszországból a Fekete-tengeren keresztül Bulgáriába szállították, onnan pedig vasúton, Bulgárián és Románián át érkezett meg Magyarországra, meglehetősen szigorú biztonsági előírások közepette. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a fűtőelem immáron Pakson van, s várja a majdani felhasználását. "A paksi atomerőmű működése szempontjából megnyugtatóan hosszú időre áll már rendelkezésünkre a fűtőanyag a helyszínen" - fogalmazott. Majd arra is kitért, hogy a fűtőanyag szállítása továbbra is folyamatos lesz a megkötött szerződéseknek megfelelően, garantálva a paksi atomerőmű biztonságos, kiszámítható működését. A miniszter kiválónak nevezte az együttműködést az orosz partnerekkel, mind a szállított fűtőanyagok minősége, mind a szerződés ütemezése szempontjából. "És hogyha jól látom, akkor más közép-európai országok is - a komoly nyugati csábítások (.) ellenére - továbbra is szintén az orosz fűtőanyag szállítójával dolgoznak együtt" - mondta. "Tehát ilyen az élet, s főleg a nukleáris energia, ott nem politikai nyilatkozatokkal lehet működtetni egy atomerőművet, hanem valóságos fűtőelemekkel" - szögezte le. "A nukleáris energia olyan terület, ahol sem a politikának, sem a geopolitikának, sem a szankcióknak semmiféle keresnivalójuk nincsen" - tette hozzá.

