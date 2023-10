Az utóbbi hetek aszálya, a telített tárolók mind gondot okoz. Márkli János, a Pentele Mezőgazdasági Zrt. ügyvezetője így válaszolt a duol.hu kérdésére:

– A környezeti behatások igen erősen hatnak ránk, de ezt a mezőgazdászok már megszokhatták. Az aszály a kisebbik probléma, nagyobb az értékesítés nehézsége – kezdte a beszélgetést a szakember. Márkli János így folytatta: – A tárolóink országszerte tele vannak az ukrán gabonával, s ami még nagyobb baj, hogy levitték az ukránok az árakat a környékbeli piacokon. Ez minket is nagyban érint. Pedig a termés szépen alakult nálunk, a kapás növényeknek, a kukoricának, a napraforgónak jó a termésátlaga. A kukorica betakarításából még nyolcvan hektár hátra van.

A termésre nem panaszkodhatok, de kicsi az árrés, ha ez normális lenne, akkor nem fájna a fejünk. Az árpa és a búza ára is csökkent, emellett beszűkült a piacunk. A költségek pedig emelkedtek. Teli vannak a tárolók, ötezer tonna az eladatlan búzánk. Néhány adat: tavaly százharminc-száznegyvenezer forint volt egy tonna búza, most feleannyiért lehet eladni. Az árpánál ugyanez az arány. Arról már nem is beszélve, hogy a szárítóink elektromos hiba miatt nem működnek, ezért a betakarított kukorica hegyekben áll mellettük.

A teljes beszélgetést itt olvashatja el.