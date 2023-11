Az államtitkár tájékoztatása szerint az idén a becsült 4,1 millió mázsa szőlőtermésből 2,8-2,9 millió hektoliter bor készülhet, amelyből közel 1,4 millió hektolitert a Kunsági borvidéken állítanak elő. Ehhez a borvidéken az idei esztendőben 19.400 hektárról szüreteltek a gazdálkodók, több mint 1,9 millió mázsa szőlőt betakarítva.

Feldman Zsolt emlékeztetett: Az EU-ban az idei évben is az 5 éves átlag alatt maradt a termésmennyiség, amelyből várakozások szerint 165 millió hektoliter bor készül.

Feldman Zsolt beszélt arról, hogy - az élelmiszerjelölésre vonatkozó szabályok borokra történő részleges uniós kiterjesztése miatt - a 2023. december 7-ét követően elkészített borászati termékek címkéjén és elektronikus jelöléssel, egy kapcsolódó, fogyasztók által elérhető internetes oldalon együttesen kötelező lesz a borok tápértékének, az allergéneknek és az összetevőknek is a feltüntetése.

Ez feladatot jelent a borászok számára, de az Agrárminisztérium a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal közösen segítséget nyújt ezek megoldásában. Beszámolt róla, hogy idén nyáron több, a borászokat kedvezően érintő változás történt a hazai szabályozásban, a jövedéki jellegű újabb adminisztratív könnyítésektől a részlegesen alkoholmentes borok készítésének lehetővé tételéig. Feldman Zsolt úgy fogalmazott, hogy A jövedéki törvény módosítása lehetővé teszi a bortermelők számára a kistermelői borpárlat készítését és forgalmazását.

Az államtitkár szólt a kiterjesztett gyártói felelősségről, amelynek keretében a borászoknak is díjat kell fizetniük a termékeik hulladékkezelésével kapcsolatos költségek megtérítésére. Az ágazat speciális helyzetére tekintettel az eredetileg meghatározotthoz képest lehetővé vált a borászatok számára egy egyszerűsített átalánydíj fizetésének lehetősége, melynek mértéke is igazodik az eddig fizetett termékdíj mértékéhez.

További könnyítés a hazai borpiaci szereplők számára, hogy a minőségi borok értékesítésének növelése érdekében a kormány döntése alapján az üzleti célú reprezentációra és üzleti ajándéknak megvásárolt eredetvédett borászati termékek után a vállalkozások mentesülnek a reprezentációs adó megfizetése alól abban az esetben, ha a terméket közvetlenül az azt megtermelő borászattól vásárolják meg, ez pedig ösztönzőleg hat a minőségi hazai borok iránti keresletre.

Az ágazat továbbra is számíthat a kormány támogatására. A hazai szőlőültetvények korszerűsítésére a tervek szerint december 11 - január 8. között lehet majd a támogatási kérelmet benyújtani, 2027-ig 71,1 millió eurós keretösszeg áll erre a célra rendelkezésre. A következő év tavaszán indul a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatásának következő köre is, erre pedig 21 millió eurós keretösszeget állítottak be a következő évekre.

A kooperációnak nincs alternatívája - fogalmazott az államtitkár, ezért hozták létre éppen a szőlőtermelői tapasztalatokra építve a termelői integrációs szervezeti modellt, amely egy nagyon egyszerű intézményesített termelési és értékesítési együttműködési formaként immár hegyközségi szervezeti bázison is lehetővé teszi akkora termelési volumen együttes értékesítését, amellyel már eredményesen léphetnek fel a piaci alkufolyamatokban. A szőlészek és borászok között sajnos jelenleg alacsony az együttműködési hajlandóság, pedig a fajtaválasztástól a termékminőségig rengeteg dologban függnek egymástól.

Feldman Zsolt kitért arra, hogy jövő év elején indul az új agrár- és vidékfejlesztési pályázati felhívások és támogatási jogcímek meghirdetése, amelyekhez csaknem 2900 milliárd forintnyi forrás áll a gazdák rendelkezésére. Márciusban jelenhet meg a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások megvalósítására irányuló első pályázati csomag, amely már magában foglalja a szőlészetet és a borászatot közvetlenül segítő felhívások közül a borászati üzemek korszerűsítését és az ültetvénytelepítést.

Nyárra várhatóak a generációváltást segítő felhívások meghirdetése, majd ősszel a kistelepüléseket, tanyákat érintő vidékfejlesztési pályázati konstrukciók. A jövő év végére pedig egy újabb beruházási pályázati csomag meghirdetése várható, amelyek az ültetvények gépesítésében fognak segítséget nyújtani a szőlőtermesztők számára.