Azt írták: az elmúlt egy hétben is folytatódott a hetek óta tartó csapadékos, az átlagosnál egy kissé enyhébb időjárás. A talaj felső 20 centiméteres rétege csaknem országszerte, fél méteres rétege az Alföld kivételével már telítetté vált. A Tisza mentén, Baja térségében és helyenként a Kisalföldön már belvizes területek is kialakultak – tájékoztatott az MTI.

Az elemzés szerint az őszi vetések számára kedvező volt a hosszú ősz, amelyhez főleg október második felétől kiadós csapadék is párosult. A sok eső helyenként már megállt a földeken, a tartós vízborítást pedig nem szeretik az állományok. Az őszi talajmunkákhoz is sokfelé túlságosan sáros a talaj.

A repce jól fejlett, hamar elérte a 6-8 leveles állapotot, az árpára már egyre többfelé jellemzőek a bokros állományok, a búza pedig 1-3 leveles, többfelé 3-5 leveles állapotban van a vetés időpontjától függően.

A Dunántúlon és északon fejlettebbek az őszi vetések, az Alföld középső és délkeleti részén viszont gyengébbek az állományok és a vetésterület is kisebbnek tűnik a szokásosnál. A kevés és csak gyenge fagyos nap miatt a természetes növényzet lombjának színeződése, lehullása jóval a szokásos időpont után következett be. A réteken, legelőkön a fű is kizöldült.

A jövő hét közepén már mínusz 10 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő, napközben pedig csak 0 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Többször is várható kisebb csapadék, szombattól már többfelé hó is hullhat.