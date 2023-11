Impozáns helyszín, a Perczel-kúria adott otthont szerdán a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Tolnai Népújság és a Teol.hu közös Partnertalálkozójának, gazdasági fórumának, amelyen a NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságával közösen készített TOP 100 kiadványt is bemutatták.

Köszöntőjében Filóné Ferencz Ibolya polgármester megtisztelőnek nevezte, hogy most először, amikor nem Szekszárd a rendezvény házigazdája, Bonyhádon fogadhatják a vendégeket, a települési és cégvezetőket.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, büszkék a vármegye javuló gazdaságára. Mint mondta, 2010 óta töretlen gazdasági fejlődés jellemezte Magyarországot, amelyet előbb a Covid-járvány akasztott meg, majd az orosz-ukrán háború, az EU-s szankciók és a felpörgetett infláció eredményezett nehéz helyzetet. Ám úgy látja, Tolna vármegye nem esett vissza, a munkanélküliségi mutatók jók, és bizakodásra ad okot a paksi atomerőmű-bővítés előrehaladása, és az is, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kiemelt feladatként tekint a Dél-Dunántúli régió fejlesztésére.

Zsikó Zoltán, a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke a vállalkozásokat méltatva arról beszélt, hogy nélkülözhetetlenek a vármegye számára, a fejlődés zálogai és családok ezreinek nyújtanak megélhetést. A magyar kormány pedig azon dolgozik, hogy megfelelő körülményeket teremtsen a fejlődésükhöz. Arra is kitért, hogy az előző ciklusban több mint 57 milliárd forintot fordíthatott a vármegye területfejlesztési célokra, és a következő években folytatni szeretnék ezt a munkát.

Lapunk és a Teol.hu főszerkesztője, Finta Viktor betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen, köszöntő szavait Kordé Anita értékesítési vezető tolmácsolta, kiemelve a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara jelentős szerepvállalását a rendezvény szervezésében, és a NAV vármegyei igazgatóságának segítségét a vármegye kiemelkedő vállalkozásait bemutató, elemző kiadvány, a TOP 100 elkészítésében.

Beréti Zsolt. Fotó: Ruip Gergő

Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt hangsúlyozta, hogy jó kapcsolatot ápolnak a NAV-val, és úgy látja, a hatóság egyre inkább betölt szolgáltató szerepkört is, a kamara egyik fontos feladata pedig az, hogy elősegítsék az információk áramoltatását a vállalkozások felé.

A köszöntők sorát dr. Horváth Kálmán főispán zárta. Amellett, hogy méltatta a kamara munkáját, illetve köszönetet mondott a vállalkozásoknak amiért sokat hozzátesznek a vármegye gazdaságához, arról is beszélt, hogy a lakosságszámban jelentős visszaesés tapasztalható, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Hozzátette, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kiemelte a közelmúltban, hogy szükség van a Dél-Dunántúli régió fejlesztésére. A főispán ugyanakkor arról is beszélt, hogy Tolna vármegye hagyományosan a mezőgazdaság terén erős, jó adottságokkal bír, amellyel jól kell sáfárkodni.

Halad a kivitelezés

A köszöntőket követően előadásokat hallhattak a megjelentek. Előbb Németh Szabolcs, a Paks II. Zrt. médiakapcsolatok vezetője beszélt arról: „Mi újság Paks II?” Elmondta, hogy míg 2022 még jó részt az engedélyeztetésekről szólt, addig idén már elkezdődhetett a kivitelezés. Jelenleg is zajlik a résfalazás, amelyet a munkagödör köré építenek azzal a céllal, hogy megóvják azt a talajvíztől. A talajszilárdítás a földrengés védelmet szolgálja, és emellett elkezdték a felvonulási terület épületeinek a felhúzását is.

Élen az atomerőmű

A „Tolna vármegye vállalkozásai, TOP 100 – 2022” címmel Görgei Zsolt István, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Igazgatóságának ellenőrzési igazgatóhelyettese tartott előadást, melyben ismertette a frissen megjelent TOP 100 kiadványban szereplő fontosabb számokat. Mint mondta, nagykorúvá vált a vármegye gazdasági helyzetéről képet adó kiadvány, ugyanis ez már a tizennyolcadik, és azt látják, hogy egyre nőtt a bekerülési határérték, idén ez 1 666,8 millió forint volt.

A regisztrált nettó árbevétel alapján tavaly az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. könyvelhette el a legmagasabb összeget, ugyanakkor a vármegye 100 legjelentősebb vállalkozása közül a legtöbb a kereskedelem és a feldolgozóipar területén dolgozik. Ennek megfelelően ezen ágazatok teljesítménye erős, mellette pedig a villamosenergia-, az építőipar és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ág emelhető ki.