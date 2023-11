Ha az ember autóval utazik keresztül a vármegyén, gyakran láthat a már learatott kukoricásokon legelő birkákat. A kellemes időben jól érzik magukat az állatok és az őket őrző juhász is.

Bajusz Bálint juhász Bogyiszlón gazdálkodik, mint mondta, az eső kicsit későn jött az elmúlt hónapokban, így a széna utoljára már nem nőtt meg annyira, hogy érdemes legyen lekaszálni. Idén négyszer sikerült kaszálni, ami a tavalyi évhez képest jó eredmény. Utoljára viszont már nem tudták a lucernát betakarítani, mert nagy kárt okoztak az egerek és a pockok benne. Ha lett volna időben csapadék bőven, akkor a kártevőkből is kevesebb lett volna, lucernából pedig több. Jelenleg kint legelnek a juhok a szabadban, kell nekik a mozgás. Közben figyelnek az ellő állatokra is. Bajusz Bálint elmondta, idén megkéstek a bárányok születésével, mert amelyek most születnek, már nem „készülnek el” – azaz nem leszenek 25 kilósak – karácsonyra.

Bognár Péter fiatal gazdálkodónak és családjának Felsőnána mellett, Rudolfmajorban vannak állataik, köztük juhok és szarvasmarhák. A juhokat már egy hónapja behajtották a legelőkről, ennek oka, hogy az utolsó kaszálás után eső híján nem úgy nőtt a fű, ahogy kellett volna, illetve nincs juhász, aki vigyázna rájuk. A családfő, Bognár Ferenc szokta vállalni napi 1-2 órára, hogy a kihajtott birkákat felügyeli. Kell a mozgás az állatoknak is. A szarvasmarhákat a napokban hajtják be a legelőkről, ezek az állatok a széna mellé takarmányrépát is kapnak.

– Nálunk a juhász kap lakást a családjával együtt, teljes ellátást, be van hivatalosan jelentve és fizetés is jár neki minden hónapban. Ennek ellenére nem találunk megfelelő embert – mondta Bognár Péter. – Így a megoldás az, hogy édesapám is kint legelteti a juhokat és a marhákat. Délelőtt az egyiknél, délután a másiknál van.

Náluk ötven körül lesz a karácsonyra elkészült bárányok száma, ami az állományukhoz képest nem sok. A borjakat viszont – ahogy elérik a 200-250 kilót – eladják, van rá kereslet. Idén sikerült kellő mennyiségű szénát, lucernát bebálázniuk. A lucerna bálája – akinek venni kellett – idén nem volt drága, 8-10 ezer forintért kínálták, mert sok gazdálkodó, aki benne van az öko-programban vállalta a vetésforgót, és emiatt sokan vetettek lucernát.

A támogatások ellenére csökkent a haszonállatok száma a vármegyében. A statisztikai hivatal adatai szerint decemberben 455 ezer tyúkot tartottak számon, négy évvel korábban 750 ezret. Az országos mezőnyben ezzel az utolsó helyek egyikén áll a vármegye. Juhból 41 ezret tartottak nyilván decemberben, négy évvel korábban 52 ezret, ezzel a középmezőnyben vagyunk. Sertésből tavaly 156 ezret számoltak össze, 2016-ban 175 ezer volt a számuk, ez megfelel az országos átlagnak, ahogy a szarvasmarháké is. Ebből tavaly 27 ezret tartottak nyilván, négy évvel korábban 31 ezret.

Dömötör az időjós, és a juhászok védőszentje

Azt tartja a mondás, a Dömötör napi hideg szél kemény telet hoz. Idén ezen a napon nem volt hideg a szél. Ezt régen úgy magyarázták, hogy ilyenkor már nem lehet hosszan a szabadban lenni, mert kikel a hideg. Azóta sokat változott a klíma.

Érdekesség, hogy a Szent Korona bizánci részének egyik zománcképén Dömötör látható Szent György mellett. Hogy miként és mikor lett Dömötör a hazai juhászok védőszentje, arról sajnos nincsenek pontos adatok.

Számos népi megfigyelés bizonyítja viszont, hogy az állatok a maguk sajátos módján előre jelzik az időjárás változásait. Néhányat ezek közül már a kutatók is alátámasztottak bizonyítékokkal és tudományos magyarázatokkal. Ha megfigyeljük a természetet, a környezetünkben élő állatokat és növényeket, akkor mi is “olvashatunk” a jelekből. Például: hideg tél lesz, ha a mezei egerek mélyre ásnak, vastagabb a megszokottnál a szőr a tehén nyakán, hátán, a gólya korán költözik délre, bőséges a makktermés és a mókus korán kezdi gyűjteni, a darazsak még októberben is csoportosan láthatók, a méhek korán behúzódnak a kaptárba, a varjak tömegesen a városokban repkednek.